Везенков отново ще играе за европейската титла

Най-добрият баскетболист на България и на Европа - Александър Везенков, за втори път в кариерата си ще играе за титлата от най-престижния клубен турнир - Евролигата.

С отбора на "Олимпиакос" Саша отново е на финал след 2023 г., след като гръцкият гранд разгроми със 79:61 "Фенербахче" в първия мач от Final 4 в атинската "Телеком Сентър", препълнена с 19 000 зрители, огромна част от които гръцки фенове.

Везенков, който бе избран за най-ценния играч (MVP) на Евролигата този сезон, беше пазен изключително зорко от съперниците, но въпреки това успя да наниже 16 точки (2/4 за тройка), да спечели 5 борби и да направи една асистенция. Това му донесе игрови коефициент (PIR) от 16.

"Олимпиакос" дръпна в първата четвърт с 12:0 и позволи на противника да отбележи първия си кош едва 3:03 мин. преди края ѝ. Втората част протече по идентичен начин, като истанбулският тим се разписа чак в края на шестата минута. Така почивката дойде при аванс от 9 точки (33:24).

След подновяването на играта "Олимпиакос" направи още по-голяма разлика и тя достигна 20 (44:24). В основата на това откъсване беше именно Везенков. След като завърши само с 2 т. до почивката, в III част българското крило наниза 14, направи една асистенция и спечели две борби.

В четвъртата част треньорът Йоргос Барцокас го остави на пейката, за да почива за големия финал, защото всичко бе на практика решено. А до края "Олимпиакос" не допусна "Фенербахче" да се доближи в резултата на по-малко от 7 т. (само веднъж).

Най-полезен за победителите се окаа сръбският център Никола Милутинов. Макар да вкара само 6 точки, той направи невероятните 13 борби и събра PIR 18. Със 17 т. Алекс Питърс стана реализатор №1 на отбора от Пирея и е с PIR 17, защото бе 100-процентов при 4-те си стрелби за две точки и при трите за три. С двуцифрен актив са още Тайлър Дорси (15 т.), Тайсън Уорд и Еван Фурние - по 10.

За "Фенербахче" най-полезен, а и от всички на игрището, беше Тейлън Хортън Тъкър с 16 т., 7 борби и 3 асистенции, което му донесе PIR от 23.

Съперникът на "Олимпиакос" за най-ценния клубен трофей в европейския баскетбол ще бъде определен по-късно тази вечер в мача между испанските "Реал" и "Валенсия". Предстоящият в неделя финал е общо 10-и в историята на гръцкия тим, който е спечелил три от тях - през 1997 г. (тогава турнирът все още бе за Купата на европейските шампиони) и поредните през 2012 и 2013 г.

Най-много пъти в историята си "Олимпиакос" е играл на финал срещу "Реал" - четири. Последният такъв мач бе особено болезнен за гранда от Пирея. Тогава Везенков, при първата си поява в такъв двубой, реализира 29 т. и направи 9 борби, а "Олимпиакос" водеше през цялото време, но испанците победиха с кош буквално в последната секунда със 79:78. В неделя българската звезда ще има втория си шанс да вдигне престижния трофей.