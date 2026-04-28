"Олимпиакос" почна плейофите с победа и 20 т. на Везенков

Най-добрият баскетболист на Евролигата отново стана реализатор №1

28 Апр. 2026
Най-полезният играч в мач №1 - Майк Джеймс (вляво), атакува коша на "Олимпиакос", пазен от Еван Фурние
Най-полезният играч в мач №1 - Майк Джеймс (вляво), атакува коша на "Олимпиакос", пазен от Еван Фурние

Най-полезният играч на Евролигата този сезон - Александър Везенков, защити реномето си и бе най-резултатният баскетболист за "Олимпиакос", който стартира плейофите с разгромна победа 91:70 над гостуващия "Монако".

Българската звезда реализира най-много точки от всички на терена - 20, като бе 50% успешен в стрелбите си за три точки (3/6). Към този актив той добави две борби и пресече два паса, с което събра игрови коефициент (PIR) 15.

По-стабилно от него в гръцкия гранд се представиха сръбският център Никола Милутинов с PIR 25 (дабъл-дабъл от 13 т. и 10 борби) и канадският гард Кори Джоузеф с PIR 20 (13 борби, 2 борби, 4 асистенции). 

За гостите от Княжеството звездата бе Майк Джеймс, постигнал най-високия игрови коефициент от 30 след 19 т., 4 борби, 7 асистенции, 2 откраднати топки и 5 пресечени паса.

"Олимпиакос", който завърши на първо място в редовния сезон, има домакинско предимство в плейофите (до 3 успеха) и ще е домакин в мач №2, който ще се изиграе отново в "Двореча на мира и приятелството" в Пирея на 30 април. След това серията се мести в Монте Карло и ако гръцкият тим не успее да я затвори, спечелвайки трета победа, решаващият пети двубой отново ще е в Пирея на 12 май.

