Неудържимият Везенков изведе "Олимпиакос" на прага на Final 4

Александър Везенков бе във вихъра си и изведе "Олимпиакос" само на победа от класиране за финалната четворка в Евролигата. Българското крило бе най-полезният играч (MVP) за разгрома с 94:64 над гостуващия в Пирея "Монако" във втората среща между двата тима в плейофите.

Преди началото на срещата Саша получи своята награда за MVP на редовния сезон в Евролигата. Тя му бе връчена от сръбка баскетболна звезда от близкото минало Деян Бодирога под бурните овации от гръцките фенове, които скандираха името на българина:

MVP, MVP, MVP!



След това, вече по традиция, българинът събра най-големия игрови коефициент (PIR) - 28, след като бе най-резултатният от всички на терена с 21 т. (5/8 от тройката и 3/3 за две точки), към които добави 7 борби и 2 асистенции.

Сред аплодиращите го в "Двореца на мира и приятелството" бяха сръбската тенис легенда Новак Джокович и гръцката звезда на НБА Янис Адетокунбо.

Най-близо по показатели завърши френският гард на "Олимпиакос" Еван Фурние (PIR 24) с 16 т., 5 борби и 7 асистенции, а американецът Шакийл Маккисик добави 11 т. За "Монако" най-резултатният играч бе Кевариъс Хейс също с 11 т.

При 2-0 победи за "Олимпиакос" серията до 3 успеха се мести в Княжеството. Мач №3 ще е на 5 май, а при победа на "Монако", четвъртият ще бъде два дни по-късно. Ако все пак се стигне до 2-2, решаващият пети двубой ще е отново в Пирея.

Турнирът Final 4, който ще определи носителя на клубната титла на Евопа, ще бъде в Атина (22-24 май). При класиране "Олимпиакос" ще срещне на полуфинала победителя от плейофната двойка "Фенербахче" - "Жалгирис", в която турският тим също води с 2-0 след първите два мача в Истанбул.