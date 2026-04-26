Везенков бе обявен за най-добрия баскетболист в Евролигата

Българската звезда стана едва вторият в историята, спечелил престижната награда за MVP два пъти

Днес, 16:20
Александър Везенков официално бе обявен за най-полезния играч (MVP) на Евролигата за сезон 2025-26 г. Българинът става едва вторият баскетболист в историята на най-престижната клубна надпревара на континента, заслужил това признание, след като бе в основата на успешните мачове на "Олимпиакос".

Наградата, определена чрез гласове на капитаните и треньорите на отборите от Евролигата (по 35%), акредитираните медии (20%) и феновете (10%), постави Везенков пред гарда на "Жалгирис" Силвен Франсиско и Илайджа Брайънт ("Апоел", Тел Авив).

Везенков бе MVP и през 2022-23 г., което го изравни с единствения друг двукратен лауреат - Антъни Паркър, спечелил през 2004-05 и 2005-06. Саша стана реализатор №1 на този сезон сезона с 19.4 т. на мач, оглави класацията по игрови коефициент (PIR) с 23,1, завърши пети по борби (6,6 на мач) и трети по реализирни кошове за две точки (4,9).

Неговото представяне неизменно бе стабилно. Той завърши с двуцифрен брой точки в 33 от 34-те си участия и достигна границата от 20 или повече точки 19 пъти. При това записа четири дабъл-дабъла и осигури на "Олимпиакос" баланс от 26 победи при 12 загуби, с който гръцкият клуб спечели редовния сезон.

Кандидатурата на 30-годишния българин за MVP започна да изкристализира през януари. Тогава той постигна средно 23,6 точки, 6,7 борби и PIR 29,0, което го направи най-полезен играч на месеца. Той спечели три награди за MVP на кръга – в III кръг срещу "Дубай" (PIR 34), V кръг срещу "Макаби" (PIR 31) и XXI кръг срещу "Байерн" (PIR 35), като постигна PIR от 30 или повече общо 8 пъти. Между XX и XXIII кръг той стана първият играч от сезон 2000-01 насам, който прави PIR от 32 или повече в 4 поредни мача.

Sasha VEZENKOV named 2025–26 EuroLeague MVP
Sasha Vezenkov has been named the 2025–26 EuroLeague MVP after leading Olympiacos to the league’s best regular-season record with elite, consistent productio...
Но числата са само статистика. А Везенков игра с постоянство и авторитет, които оформиха идентичността на "Олимпиакос". Той нагнетяваше темпото, възстановяваше се в движение, стабилизираше владенията на топката, когато мачовете ставаха оспорвани, и задаваше тона за отбора, който разчиташе на неговото присъствие. Съотборници и треньори сочат като най-големи плюсове неговото самообладание и способността му да повежда тима в ключови моменти.

Везенков също така си спечели място и в идеалния отбор на Евролигата за четвърти път в кариерата си, като се изравни с Димитрис Диамантидис и вече е само след Хуан Карлос Наваро, който 5 пъти е влизал в идеалната петорка.

