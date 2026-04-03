Без изненади: Везенков пак е №1 за "Олимпиакос" в Евролигата

Александър Везенков спази традицията да е най-добрият баскетболист на "Олимпиакос", а и в Евролигата този сезон. Българското крило за пореден път бе реализатор №1 и най-полезен (MVP) за гръцкия гранд при победата с 82:74 като гост на АСВЕЛ (Вильорбан) в 35-ия кръг на най-силния клубен турнир на континента.

30-годишната българска звезда наниза 23 точки, спечели 7 борби под кошовете и открадна две топки от съперниците, което му донесе игрови коефициент (PIR) 26.

Нито един друг баскетболист и от двата отбора не се доближи то този показател. От "Олимпиакос" Донта Хол направи PIR 23 след 14 точки, 6 борби и 2 асистенции, а от френските домакини изпъкна Браян Ангола с PIR 16 (14 т., 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки).

Везенков остава начело в класацията за MVP на редовния сезон, като след този мач дори си увеличи средния игрови коефициент от 23.4 на 23.5. Далеч след него в Топ 3 са Брайънт Илайджа от "Апоел" (Тел Авив) с 20.9 и центърът на "Олимпиакос" Никола Милутинов с 20.2.

А с тази победа "Олимпиакос" излезе и на първо място в класирането на Евролигата само три кръга преди края на редовния сезон. Гръцкият гранд има 23 победи и 12 загуби, с колкото е и турският "Фенербахче", но допълнителните показатели са в полза на "червено-белите" от Пирея.

До края на сезона "Олимпиакос" има да играе с "Реал" (Мадрид) като домакин на 7 април, да гостува на "Апоел" пред българска публика в София на 9 април и да приеме "Емпорио Армани" (Милано) в Пирея на 16 април.