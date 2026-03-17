Везенков се завърна в Евролигата с 24 точки

След контузията българският баскетболист показа 100-процентова точност в стрелбата за три точки

17 Март 2026
Най-полезният баскетболист в мача Еван Фурние (вдясно) пази опитващи да пробие към коша на "Олимпиакос" Уейд Болдуин
Най-полезният баскетболист в мача Еван Фурние (вдясно) пази опитващи да пробие към коша на "Олимпиакос" Уейд Болдуин

Александър Везенков се завърна в състава на "Олимпиакос" за мач от баскетболната Евролига, след 3-седмично отсъствие заради контузия и реализира 24 точки за победата над гостуващия в Пирея "Фенербахче" със 104:87.

30-годишното крило за последно бе в състава на гръцкия гранд в двубоя срещу "Цървена звезда", в който бе най-полезен играч (MVP) за успеха с 92:86 на 12 февруари. След това получи травма в кръста и не игра при гостуването в Литва срещу "Жалгирис" (94:99), домакинството срещу "Панатинайкос" (86:80) и двата мача във Франция - с "Пари баскет" (104:87) и "Монако" (80:81). Той се завърна при "червено-белите" преди два дни, за срещата от гръцкото първенство с "Паниониос", и наниза 24 т. за успеха със 79:71.

Срещу лидера в класирането на Евролигата - "Фенербахче", Саша игра по-малко от средния си престой на терена (29:01 мин.) през този сезон в Евролигата - треньорът Барцокас го пусна за общо 23:22 мин. В тях българската звезда реализира 24 т. (100%% от тройката - 4 от 4), направи две борби, една асистенция и открадна два пъти топката от съперникови играчи, което му донесе игрови коефициент (PIR) 27.

В №1 за "Олимпиакос", а и сред всички в мача, се превърна френският гард Еван Фурние, вкарал 36 т. (1 борба, 3 асистенции) с PIR 36.

Двуцифрен актив от точки постигна още и Тайлър Дорси - 10. За гостите от Истанбул най-резултатен бе Тейлър Хортън Тъкър с 30 т. (6 борби, PIR 31).

След този отложен от 14-ия кръг през декември мач "Олимпиакос" е втори в класирането на Евролигата с баланс 21-11, докато "Фенербахче" остава лидер с 22-9.

