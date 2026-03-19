Везенков е лидер в класацията за MVP на Евролигата

Александър Везенков за пореден път доказа, че е най-ценният баскетболист на "Олимпиакос", като стана реализатор №1 за домакинската победа с 90:80 над испанския "Баскония" в мач от 32-ия кръг на редовния сезон.

Българската баскетболна звезда и сръбският център на "червено-белите" Никола Милутинов постигнаха и най-високия игрови коефициент (PIR) от всички участници в мача - по 24. За точно 27:27 мин. на терена в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея Везенков не успя да отбележи нито една тройка от петте си стрелби, но пък бе 9/11 за две точки (81.8%) и към това добави 6 борби и две асистенции. Милутинов пък завърши със 7/10 в стрелбата от игра, реализира 17 т., направи 6 борби и две асистенции.

След поредното си звездно представяне Везенков остава лидер в двете най-важни класации на Евролигата. Той е №1 при реализаторите със средно 19.5 т. на мач, води и по среден игрови коефициент, който ще определи най-полезния баскетболист (MVP) на редовния сезон. Саша има PIR 23.6, следван от Илайджа Брайънт ("Макаби", Тел Авив) с 21.0.

До края на сезона има още шест кръга, като в следващия, 33-и, заемащият втора позиция "Олимпиакос" ще гостува на 24 март на испанския "Валенсия".