Везенков е за 4-ти път във Final 4 на Евролигата

"Олимпиакос" се разправи с домакина "Монако" - 105:82, и затвори с 3-0 победи серията срещу френския клуб, с което се класира за 5-и пореден път за финалите в най-силния баскетболен турнир на континента - Евролигата.

Българската звезда Александър Везенков пък ще е за четвърти път във Final 4, макар в третия плейофен мач с "Монако" да не стана реализатор №1, както в предните два. Заради ранното откъсване на "Олимпиакос" с над 20 точки, треньорът Барцокас даде по-малко игрово време на Саша - 23:13 мин. при средно 28:03 мин. досега. Най-полезният играч на сезона завърши двубоя с 10 т., 6 борби, 3 асистенции и една открадната топка, но заради неуспеха и в петте си стрелби за тройка завърши с игрови коефициент (PIR) от едва 10.

За победата с най-голям принос бяха френският гард Еван Фурние с 22 т. и 5 асистенции (PIR 23) и Алек Питърс с 18 т. и 6 борби (PIR 21). За домакините от Княжеството с 21 т., 2 асистенции, 3 откраднати топки и 4 пресечени паса се отличи гардът Матю Стрезел, който стана и MVP в мача с PIR 25.

Гръцкия гранд, който спечели редовния сезон в Евролигата, влиза във финалите като фаворит №1 да спечели четвъртата си европейска клубна купа. За последно "Олимпиакос" бе №1 на континента през 2013 г., на Final 4 в Лондон.

В предните му четири участия на финалите за определяне на новия европейски клубен шампион Везенков бе в състава през 2022 г. в Белград (4-о място), през 2023 г. в Каунас (там "червено-белите" паднаха болезнено със 78:79 от "Реал" в мача за титлата) и миналата година в Абу Даби (3-о място). През 2024-а българинът бе в "Сакраменто" от НБА.

Тази година Final 4 на Евролигата ще бъде в Атина, а съперник на "Олимпиакос" в полуфинала на 22 май ще бъде крайният победител измежду "Фенербахче" и "Жалгирис". Утре в Каунас те ще изиграят мач №3, като след срещите в Истанбул турският отбор води с 2-0 победи.

Другите два полуфиналиста ще определят двойките "Панакинайкос" - "Валенсия" (2-0) и "Апоел" (Тел Авив) - "Реал", където предстои мач №4, след като в Ботевград тази вечер израелският отбор победи испанския гранд със 76:69 и намали пасива си до 1-2.