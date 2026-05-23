седмичен хороскоп

Овен

Приемайте нещата такива, каквито са

През тази седмица приемайте себе си и околните такива, каквито са всъщност, не товарете себе си или тях с несъществуващи недостатъци. Позволете на отношенията ви с хората да са каквито са се оформили досега и се помъчете да сте естествени и достъпни. Доста непредсказуеми ще бъдат отношенията ви с близките, ще се влияят от натоварването ви на работното място, което ще ви изморява допълнително. Понеделник ще е тежък ден, ще доработвате или ще поправяте грешки на други колеги или външни партньори. Във вторник ще поемете на плещите си срещи, които не са ваши задачи. От сряда всичко започва да се подрежда добре, не пропускайте нито един момент в този ден. Особено успех ще имат тези, които се занимават с информация, с интелектуална дейност, с анализи. В четвъртък се пазете от прояви на раздразнителност. В петък може да получите добра оценка за работата си.

Телец

Консултирайте се по-често

Посветете дните на събиране на информация, на изучаване на специални дисциплини, дори на пръв поглед да нямат отношение към работата ви. Консултирайте се със специалисти за всичко, което ви се струва несигурно или ви тревожи. Не се преуморявайте, защото има опасност да не забележите важни подробности и да влошите отношенията си с колегите и партньорите си. Доверявайте се повече на интуицията си. Днес и утре няма да си починете въпреки желанието си. Ще ви ангажират проблеми на чужди хора, на които не можете да откажете, макар че невинаги ви харесват. Ако имате намерение да започвате нещо ново и ако сте го обмислили добре, започнете го през първите три дни на седмицата. В понеделник избягвайте срещи, за които не сте подготвени. Вторник и сряда отделете за довършване на задачи от миналата седмица, ако няма да стартирате нещо ново. Четвъртък и петък са ви най-силните и конструктивни дни.

Близнаци

Имате внимание и признание

Ако сте подредили нещата си в последните дни на предишната седмица, днес и утре може да се отдадете на безгрижие. Няма да ви липсва нито внимание, нито признание. Утре някои вероятно ще вземат решение, което ще повлияе на събитията през седмицата. В понеделник огледайте добре плановете си на работното място, не пропускайте да довършите изостаналото от предишните дни. Във вторник не говорете излишно и не спорете. За да постигнете желаното, ще трябва да се съсредоточите в работата си. Възможно е да загубите или да забутате някъде важни документи, от това в сряда ще произтече напрежение в офиса ви. Трябва да се справите бързо, защото от този ден ще зависи бъдещето на някои от вас. В четвъртък се постарайте да завършите всичко, което сте обещали или сте започнали по план в началото на седмицата. Петък е ден, в който вниманието ви ще е отклонено от пряката ви работа.

Рак

Доверете се на интуицията си

Ангажиментите ви на работното ви място няма да изискват много усилия, да пораждат безпокойства, но това не означава, че трябва да си позволите мързел и небрежност. Ще има спорове, диспути, обсъждания, слушайте ги внимателно, защото с тях ще се роди една истина. Днес и утре обърнете внимание на себе си, поглезете се със сауна, фитнес или срещи с приятели, направете равносметка на лошите си навици и планове как да се отървете от тях. Почнете още през тези два дни. В понеделник работната ви седмица ще започне с нещо приятно, вероятно подарък или внимание от харесван човек. Във вторник личният ви живот ще излезе на първи план и настоятелно ще прикове вниманието ви. От сряда до края на седмицата в живота ви ще навлязат голямо количество нови лица и хора, които и в бъдеще ще бъдат непрекъснато около вас. Важно е да запомните всеки един от тях.

Лъв

Доверете се на приятели

През тази седмица често ще ви се налага да търсите помощта на приятели и само с тяхната помощ и съвместните ви усилия ще успеете да дадете начало на някои интересни замисли в деловата си дейност. Днес и утре нещо ще премахне всичките ви колебания и тревоги. Това ще го разберат и вашите близки и ще изразят готовност да бъдат до вас във всичките ви планове. В понеделник направете каквото сте замислили, дори да ви разубеждават. Във вторник отношенията с партньорите ви могат малко да се усложнят, но приемете случващото се спокойно, не участвайте в спорове, не започвайте обяснения. В сряда се занимавайте със своите неотложни задачи, всичко останало ще се развива от само себе си. В четвъртък вземете участие в обсъждането на дългосрочни планове или самите вие правете такива. В петък довършете всичко недовършено и обсъдете успеха на предприетите новости.

Дева

Контролирайте мнителността си

През седмицата не давайте воля на вашата подозрителност, не виждайте във всяко ново или намръщено лице враг. Ако не контролирате мнителността си, нищо добро няма да ви се случи. Обективно погледнато, трудностите ви са в миналото, работата ви няма да се увеличава, но въпреки това няма да ви стигат сили. Ако сте склонни да рискувате, предварително се подгответе за поражение и загуби. Днес и утре ще са натоварени и трудни между изисквания на близки и битови проблеми. В понеделник нищо няма да ви върви както ви се иска. Не се заяждайте, дръжте си езика зад зъбите и си гледайте пряката работа. Във вторник в офиса нещата ще са спокойни, което ще ви помогне да се съсредоточите в собствените си ангажименти. В сряда ще получите много интересна информация и денят ще е успешен, ако се вслушвате в другите. В четвъртък поискайте и ще получите помощта на близки и приятели.

Везни

Не упорствайте излишно

Тази седмица ще е по-лека от предишната, но тревогите и проблемите ви няма да изчезнат. Ако искате да си починете истински, това може да стане само днес и утре. Намерете начин да се разтоварите, дори това да коства разправии с близките ви. Ако искате седмицата да мине с по-малко проблеми, в понеделник говорете за тях, обсъдете това, което очаквате да се случи, с най-близките си колеги и вероятно резултатите ще са по-добри от собствените ви очаквания. Вторник ще е успешен за всякакви служебни пътувания. Извлечете максимална полза за себе си от тях. В сряда бъдете много внимателни в контактите си с колеги и близки приятели. Не бъдете упорити и настоятелни, с това дразните другите. В четвъртък е вероятно шефовете да ви направят интересно предложение, не бързайте да се измъквате, то ще крие добри възможности. Петък ще изисква от вас увереност във възможностите ви.

Скорпион

Не се задоволявайте с постигнатото

Резултатите от последните седмици за Скорпионите не бяха лоши, но ако се задоволите с постигнатото, има опасност да жертвате реализацията на много перспективни планове. Послушайте съветите на обкръжението си, някои от тях разработете. През тези дни може да се появи примамливо предложение за нова работа. Ако решите да не се местите, поставете въпроса за справедливото разпределение на натоварването и възнаграждението. Днес и утре ще се радвате на личност, която ще ви посети отдалече и вероятно заедно ще гостувате на приятел. В понеделник се мобилизирайте, ако се занимавате с отговорен бизнес, ще са ви нужни и усилия, за да се включите нормално в работа. Във вторник са вероятни кратки служебни пътувания. В сряда не предприемайте нищо, ако не сте готови за победа. В четвъртък не спорете с началници. В петък много неща ще зависят от добрите ви отношения с колегите.

Стрелец

Съобразителността ви помага

Ако разгънете творческите си възможности и съобразителност, ще постигнете много през този период. Днес се постарайте да довършите всичко, което ще ви пречи на работата от понеделник, а утре, където и да се намирате, се приберете навреме в дома си. В понеделник не закъснявайте, ще ви чакат изостанали ангажименти от колеги и грешки от предишни периоди. Не се дразнете от взирането в работата ви от колеги и партньори. Но този понеделник ще е единственият неблагополучен ден за седмицата. От вторник успехът ще е ваш спътник и ще свършите толкова работа, с колкото не сте и помисляли, че е възможно да се справите. В сряда близки ще ви поканят на личен празник - не отказвайте. В четвъртък ще усетите покровителство на високопоставена личност, ще ви поласкае, но все пак бъдете внимателни. В петък ще се случи нещо, което ще отвори пред вас нови делови възможности.

Козирог

Спокойна и продуктивна седмица

Тази седмица може да се окаже неочаквано продуктивна, силна и спокойна. Никакви сериозни препятствия или истински неприятности няма да застават пред вас. Вероятно е да получите информация, която може да ви напрегне или да ви разстрои, запазете душевното си спокойствие, не демонстрирайте недоволство, всичко ще стане ясно и сами ще се убедите, че не си е струвало. В понеделник ще ви е нужно внимание при вземането на решения. Във вторник ще постигнете много на работното си място, особено през втората половина на деня. Вечерта пък ще ви донесе нещо приятно. В сряда ще ви се отдава и най-трудната задача, с лекота ще решавате спорни въпроси и изостанали проблеми. Четвъртък е благоприятен за натрупване и "смилане" на нужната ви информация. В петък ще можете да си позволите да сте по-свободни. През втората половина на деня ще ви зарадват добри известия.

Водолей

Превърнете мечтите си в планове

Не проявявайте прекалени амбиции, само ще дразните шефовете или колегите си с изискванията и капризите си. Ще се разширят връзките ви с хора от чужбина или ще се сближите с близки, които живеят отскоро там. Покана за светско събиране ще ви накара да се почувствате значими. Неочаквана информация ще ви помогне да стабилизирате финансовото си положение. В понеделник ще ви се подскаже, че делата ви се развиват успешно, и това ви прави щастливи. Във вторник дайте воля на фантазията си и ще приближите мечтите си до реализацията им. Опитайте се да ги систематизирате и запланувате. В сряда не се отказвайте от нищо, което е влязло в плана за деня ви, проявете търпение и ще имате успех. В четвъртък ще имате кратки полезни пътища, полезни контакти и нови познанства. В петък дори не се опитвайте да се справите сами с всичките си домашни задължения, част от тях с успех можете да прехвърлите на близките си.

Риби

Не допускайте недовършени неща

И за вас започва плодотворна седмица. Изразходвайте натрупаната си енергия за решаването на първо място на неотложните работи. Днес бъдете крайно внимателни - има вероятност да се контузите при физическа работа, да се намесите в някакъв конфликт или сами да го предизвикате, или да попаднете в непредвидена неприятна ситуация. За понеделник не планирайте нищо отговорно, не правете и не подписвайте дългосрочни сделки, особено ако не са подготвени. Във вторник и сряда ще можете безпогрешно да съставите какъвто и да е план за деня, така че не се страхувайте от промени. Ако в четвъртък нещо усложни отношенията ви с колегите, съвсем смело и веднага изяснете проблема и "осветлете" ситуацията. Постарайте се да не допускате недовършени задачи за следващата седмица и ако има такива - довършете ги в петък, дори да се налага да работите извънредно.