седмичен хороскоп

Овен

Не избързвайте

Още от понеделник с постоянство и отлична организация ще успеете да се справите с предизвикателствата в работата. Добре би било да не избързвате да подписвате определено делово споразумение, защото не е изключено да ви бъде предложено по-добро. Следвайте неотлъчно предварителния си план. Ако вложите допълнително енергия, то ще имате и допълнителни приходи. Днес и утре ще трябва да съвместявате свои служебни ангажименти с някои лични, за да ви остане достатъчно време и за забавления. Избягвайте еднообразието и се опитайте да прекарате поне няколко часа сред природата в приятната компания на близък. Избягвайте да поемате ангажименти, преди да разберете с какво време ще разполагате през идващата седмица.

Телец

Претеглете плюсовете и минусите

През идващите седем дни ще имате възможност да осъществите някои свои проекти, без това да е свързано със затруднения, каквито изпитвахте от началото на година до сега. Заложете на дипломатичността при водене на преговори, от които ще очаквате конкретни облаги. Към четвъртък пред вас ще се открият перспективни възможности за реализация в професионалната сфера и повече пари или признание. Постарайте се да претеглите плюсовете и минусите от всички възможности и най-накрая вземете своето решение. Направете цялостна преоценка на вече постигнатото от вас, като не се колебаете да внесете и промени, ако обстоятелствата или интересите ви изискват това.

Близнаци

Знайте какво искате

През седмицата заложете на качествата, които могат да ви изведат на челни позиции в професионалната сфера. Имайте предвид, че силната конкуренция ще е единствено и само във ваш плюс, защото ще ви стимулира. Контролирайте сприхавия си нрав, ако искате да спечелите съюзници. Ще се наложи да прецените къде в професионалната сфера съдбата ви дава най-изгодните възможности. След сряда, ако добре сте преценили рисковете, може да очаквате професионални и материални облаги. Важно е да знаете какво търсите и какво очаквате като краен резултат. Вероятността да се справите с някои трудности благодарение на подкрепата от приятел е с голям шанс.

Рак

Бързи пари

През идващите седем дни анализирайте правилно цялостното си финансово положение. Заловете се с изпълнението на тези задачи, които не само търпят отлагане във времето, но и може да очаквате бързи пари. Възможно е да получите премия, с която ще осъществите отдавна жадувана покупка. Ще се наложи да отделите време за решаването на въпроси от административен характер. Днес и утре се освободете от вътрешните си страхове и се отдайте на заниманията, които ви носят наслада. Намерете съмишленици, които са на подобна на вашата вълна, и се забавлявайте, както намерите за добре. Предпазвайте се да давате крайни оценки на близък или на партньора в любовта.

Лъв

Не прибързвайте

През седмицата бъдете особено внимателни и се стремете да имате обективна представа по какъв начин ще се отразят върху развитието ви застигащите ви събития на работното място. Залагайте на динамиката, когато става въпрос за кариерата ви! Не се доверявайте сляпо на никого. Преценявайте сами ситуацията, в която попадате, и именно на тази база вземайте своите крайни решения, засилете активността си в професионалната сфера. Не позволявайте да бъдете обхванати от съмнения, за да не предприемете неразумни или нелогични действия. Неангажираните в сериозна връзка представители от знака ще попаднат в плен на особа, която ще привлече вниманието им без усилие, но не прибързвайте.

Дева

Действате без страх

Още от понеделник се опитайте да организирате делата си доста педантично, което за вас няма да е трудно. Не позволявайте на никого и на нищо да ви отдалечава от целите, които си поставихте неотдавна. Действайте с размах и без страх, че има вероятност да се провалите в начинанията си. Заложете на шестото си чувство, особено ако трябва да преценявате партньорите, с които ще си сътрудничите. Към сряда или четвъртък по-голямата част от вас ще се радват на значителни успехи в професионалната сфера, и то благодарение на правилно преценени ходове неотдавна. Заложете на спортните занимания, за да се поддържате в добра физическа форма и да укрепите имунитета на организма си!

Везни

Освободете се от страховете

През седмицата степенувайте по важност ангажиментите си от делови и личен характер. Част от вас ще трябва да се освободят от страховете, на които са склонни да се поддават. Не оставяйте да бъдете въвлечени в чужд спор! Постарайте се да имате правилна нагласа, благодарение на която ще постигнете и задминете предварителните си очаквания. Заложете на красноречието и дипломацията, ако искате да задоволите както своите професионални стремежи, така и изискванията, поставени ви от началник, клиент или влиятелна особа. Възможно е да получите парична премия, с която ще осъществите отдавна жадувана покупка.

Скорпион

Внушете доверие

През новата седмица изградете доверие в отношенията си с партньори, приятели или близки. Материалното ви състояние ще бъде стабилно, но въпреки това е задължително да проявявате разум в това направление. Единствено трябва да бъдете по-предпазливи в склонността си към разточителност. Помислете дали седмицата не е подходяща да се освободите поетапно от отговорностите, които не ви носят никакви ползи в делово и материално отношение. Към петък се отнасяйте с повишено внимание към задачите, възложени ви в професионалната сфера, дори и на пръв поглед да ви се струва, че те са изключително лесни за изпълнение.

Стрелец

Между работа и личен живот

Още от понеделник е важно да проумеете, че успехите ви в професионалната сфера ще се измерват с предприетите от вас действия, но също така и с постигнатите крайни резултати. Степенувайте по важност ангажиментите си от делови и личен характер. Ще успеете да увеличите доходите си, ако се постараете да установите баланс между приходите и разходите си. Не си позволявайте лукса да давате твърде много пари за неща, които не са от първа необходимост. Имайте предвид, че ще ви бъде изключително трудно да разчитате на приятелство там, където финансите играят определяща роля! Част от вас ще трябва да се освободят от страховете, на които са склонни да се поддават.

Козирог

Използвате потенциала си

Имайте предвид, че звездните влияния вещаят правилно предприетите от вас ходове да ви доведат до мечтаните професионални резултати. Ще имате възможност да започнете работа по проект, който ще ви донесе нужното признание и парично възнаграждение. След четвъртък не започвайте каквито и да било промени на работното си място, освен ако те не са наложителни. Постигнатите от вас позитиви в службата ще се дължат и на способността ви да действате дипломатично. Днес и утре се наслаждавайте на всеки миг покой. Освободете се от натрупаното напрежение от изминалите дни, но не очаквайте чудеса, особено и ако не сте положили съзнателни усилия в това направление. Укротете страстите си в любовта, за да не нанесете сериозни поражения върху връзката си.

Водолей

Позитивна настройка

През седмицата се постарайте да видите позитивна перспектива в нещата, които на пръв поглед са ви изглеждали нереални. Още от понеделник ще имате възможност да започнете работа по осъществяването на конкретна промяна на работното си място. Ще се радвате на просперитет, което може да открие пред вас нови отлични възможности за реализация. Добре е да избягвате неоправдани рискове, защото няма да можете да установите контрол над положението на сто процента, особено ако сте зависими и от заобикалящите. Действайте с размах и не позволявайте на никого да диктува интересите ви и да определя темпото ви на работа. Днес и утре съсредоточете усилията си за премахването на някои битови неуредици. Не отлагайте провеждането на важни разговори в семейството.

Риби

Пазете територията си

С началото на седмицата ще бъде изключително важно да вземете спешни мерки срещу нападки от страна на колега или конкурент. Избягвайте да предприемате инициативи, с които рискувате да засегнете нечии интереси. Пазете територията си, но и не пристъпвайте в чуждата. Деловото и материалното ви успяване ще зависят единствено само от вас. Около сряда може да се наложи да се справите с внезапно изникнали проблеми, ако не искате те да напомнят отново за себе си в най-неподходящ момент. Тогава очаквайте и да се наложат някакви промени в плановете ви, защото може да се появи вероятност да видите по-благоприятни възможности за печалба. Опитайте да предвидите някои събития, защото така ще бъде по-лесно да ги посрещнете.