седмичен хороскоп

Овен

Дистанцирайте се

През новата седмица не очаквайте чудесата да бъдат част от ежедневието ви. Опитайте се да се дистанцирате от чужди проблеми и от неща, които не ви засягат пряко, тъй като те ще ви натоварват емоционално. Ще можете да увеличите приходите си, особено ако сте се освободили от свои стари задължения към личност или организация. Опитайте да не допускате чуждо вмешателство в своите дела. След сряда доразвийте професионалните си идеи и дори да не са приети с въодушевлението, от което се нуждаете, не се отказвайте от тях. Постарайте се да следвате сърцето си, защото то няма да ви подведе. Обаче в делата, отнасящи се до пари, е задължително да влагате разум.

Телец

Бранете интересите си

След понеделник залагайте на добра концентрация, тъй като тя ще ви помогне да преодолеете трудностите. Малко вероятно е в професионален, материален или личен план да се сблъскате с неща, които да не можете да контролирате, но въпреки това е напълно възможно да не се чувствате достатъчно уверени. Готовността ви да внесете промени в стила на работа може да повиши ефективността ви. Опитайте да засвидетелствате обичта си към интимната половинка, без да очаквате каквото и да било в замяна. Не позволявайте емоциите да завладеят отношенията ви. Обърнете специално внимание какви нужди изпитва организмът ви, тъй като рискувате да нарушите баланса.

Близнаци

Запазете реалната си представа

През новата седмица не страдайте от заблуждения, защото ще изгубите реална представа къде се намирате и към какво се стремите. Не предприемайте каквито и да било рисковани ходове в материален план, особено ако от известно време обмисляте инвестиция, но и действайте с размах, когато става въпрос за реализирането на личните ви идеи. Самотните представители на знака ще бъдат привлечени от нова особа в обкръжението си. Днес и утре споделяйте мечтите си и не се колебайте да започнете нов процес на промяна, който ще ви позволи да се чувствате вътрешно удовлетворени. Разрешете някои лични проблеми, свързани с дома или с някой от членовете на семейството ви.

Рак

Постигнатото не ви задоволява

През идващите седем дни следвайте точен план на работа и почивка, за да се справите с предизвикателствата в работата. Създайте си правилна нагласа, особено ако досега със свое начинание не сте успели да промените нищо. Много от вас ще получат известия, които ще имат отношение към стабилизирането на доходите им. Колкото по-целенасочено действате, толкова е по-малка вероятността да се сблъскате с проблеми. Колкото по-последователни сте в действията си на работното място, толкова е по-малка вероятността да изпаднете в ситуация, която не можете да контролирате. Днес и утре дайте приоритет на собствените си потребности. Гласувайте доверие на интимната половинка за нещата, които засягат и двама ви.

Лъв

В умерено темпо

През седмицата поддържайте умерено темпо, тъй като така ще съумявате с лекота да посрещате изненадите, които ви застигат. Звездните влияния определят късметът да бъде на ваша страна. Ще имате солидна звездна енергия да овладявате тънкостите в професионален, материален и личен план. Обмислете предложенията за работа, които ви отправят. Имайте предвид, че важни срещи ще ви помогнат да изградите по-стабилно настояще и бъдеще. След сряда мнозина могат да се надяват на успехи в професионалната сфера, особено ако са съумели да се справят с всички предизвикателства, изпречили се на пътя им през изминалите седмици от началото на годината.

Дева

Променливо развитие

През идващите седем дни вашите дела ще имат променливо развитие. На работното място или в бизнеса не трябва да имате големи очаквания. Не бива да се обезсърчавате при първия неуспех и да считате, че отново се връщате към неблагоприятен период. Някои от вас обаче ще са склонни да протакат изпълнението на задачите си, като ще си търсят оправдание, че имат други, по-важни неща. Вероятно твърде променливото време ви действа отпускащо, но за вас би било по-добре, ако преодолеете тази си физическа слабост. През уикенда ще ви зарадват новини. В понеделник вероятно ще осмисляте някаква нова реалност. Сряда е трудна и неприятна. Четвъртък е успешен, а петък носи новини.

Везни

Търсите добри перспективи

В първия работен ден след уикенда обмислете внимателно предложенията за работа, които ви отправят приятел, близък или влиятелна особа. Имайте готовност да направите съответните промени в предварителните си планове, особено ако съзнавате, че така ще подобрите положението си. Не пренебрегвайте нуждата да посветите четвъртък и петък единствено на себе си. Постарайте се да откриете правилния баланс между работа и пълноценен отдих. Под никакъв предлог не започвайте спорове, за които не можете да предвидите как ще се развият за вас. Имайте едно наум и за новите си делови и лични познанства. Обръщайте внимание на детайлите, които в личен план все ви убягваха до момента.

Скорпион

Добра мотивация

През седмицата се опитайте да подобрите положението си, като анализирате обстоятелствата, които ви заобикалят в делови и личен план. Следвайте мечтите си и резултатите няма да закъснеят. Не допускайте да изгубите отличната си мотивация за работа, дори да виждате, че конкуренцията ви в професионалната сфера е безмилостно жестока. Днес и утре много от вас ще се изправят пред сериозни изпитания в любовта, особено ако не сте готови на каквито и да било компромиси. Обсъждайте открито въпросите, които не ви дават покой, но и подхождайте с огромна резервираност към благоприятните условия, предложени ви от властимащите. Дните са благоприятни за промяна в стила на живот.

Стрелец

Получавате подкрепа

Днес и утре ще се срещнете с хора, които не сте виждали отдавна. Още в понеделник ще можете да преразгледате проектите, с които се занимавате на този етап в професионалната сфера. Много от вас ще получат изгодни предложения, които ще вещаят промяна в обстоятелствата около тях, а вие ще виждате шансове за подобряване на материалното си положение. За това обаче е необходимо да следвате принципите си и да се постараете да изпълните ангажиментите, които сте поели към делови партньор или колега. Към петък стриктният план ще ви позволи да започнете и приключите навреме с инициативите и да се отдадете на отдих и занимания, които ви действат релаксиращо.

Козирог

Срещи и емоции

Посветете дните от седмицата да укрепите позициите си на работното място. Постарайте се да направите равносметка на приятелствата и контактите си, за да може с по-голяма лекота да вървите напред при осъществяването на намеренията си. Отделете време за някои служебни срещи, тъй като на тях ще бъдат възложени важни за кариерата ви ангажименти. Дните също така са подходящи да замислите и да планирате някои свои професионални ангажименти, без да им отделяте твърде много време. Погрижете се да доставите радост и на човека до вас с малки жестове на внимание. Отличната ви информираност може да ви спести множество главоболия в професионален, материален и личен план както в настоящето, така и в бъдеще. Ще се чувствате по-уверени, ако се доверите на интуицията си.

Водолей

Резервирани към приятел

Още в началото на седмицата се отнасяйте отзивчиво към опитите на хората от прякото ви обкръжение да ви подпомогнат в действията, които предприемате в професионалната сфера. Възможно е по-голямата част от вас да изпитват резерви към приятел, познат или колега, особено ако той проявява интерес и към личния ви живот. Ако се стремите да реализирате конкретни цели, ще преодолеете затрудненията, които сте имали в службата и в материален план. Поради липса на внимание от страна на интимната половинка ще сте склонни да проявявате емоционалност, която може да предизвика сблъсъци помежду ви. Добре е да осмислите заниманията си, както и да анализирате кои инициативи може да не реализирате на този етап. Обърнете внимание и отделете време на някои детайли, които сте пренебрегвали до момента.

Риби

В търсене на печалби

През новата седмица избягвайте с действия или с думи да предизвиквате събития, които не можете да контролирате. Знайте, че най-правилната нагласа на работното място е да обръщате внимание на дребните детайли, тъй като така ще си спестите главоболия. При правилна организация ще осъществите плановете, по които работихте в последно време. Насочете действията си към тези направления, в които може да увеличите печалбите си. В четвъртък оценете по достойнство подкрепата, която приятел или близък ви оказва. Мнозина ще планират предстоящо пътуване, което ще им позволи да се срещнат с човек, когото не са виждали отдавна, а е важен за тяхното израстване. Постарайте се да определите какви са очакванията ви от интимната половинка. Стремежът ви към хармония и разбирателство ще има определяща роля.