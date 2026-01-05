седмичен хороскоп

Овен

Преоценете нещата

От гледна точка на деловите ангажименти седмицата ще е нервна и трудна. Някой от колегите ще се опита да ви подлее вода и да ви тласне към риск. Ако преоцените нещата, имате всички шансове здравият разум да вземе връх и да не се поддадете. Финансовото ви положение ще бъде добро. Днес или утре вероятно ще ви посетят неочаквани гости. Отдайте се на искрено веселие с тях. В интимния живот всичко ще тече според установеното русло. Физическата ви форма е за завиждане. Периодът е успешен за наемане на работа. Неделята е спокойна. Понеделник ще бъде успешен, а във вторник ще се справите безупречно с делата си. В сряда ще имате запознанство. Разбирателство и любовен шанс характеризират четвъртък, а петък ще ви радва с известие.

Телец

Поемете контрола

През идващата седмица планетните влияния ще ви предопределят трудности, особено ясно изразени в социалния живот и общуването с хората. Мисълта ви е насочена към пробив в кариерата, но нещата, които искате, сякаш се движат прекалено бавно. Опитайте се да си изясните какво точно искате и начертайте стратегията си за близкото бъдеще. Поставете си ясни цели, които да преследвате една по една. Поемете контрола над важните неща в живота си и оставете желанието за популярност настрана. Събота отбелязва началото на нов период за вашата реализация. Неделя е доста хубава и ползотворна. Понеделник също говори за промени, които вече имат конкретно направление. Във вторник се очертава запознанство. Сряда е тежка. Оставащите два дни са чудесни.

Близнаци

Ядове за минали пропуски

Представителите на знака ще бъдат в мрачно настроение почти през цялата седмица. Споменът за промяна на работното място или пропусната печалба дълго ще разваля настроението им. Колеги или приятели на всичко отгоре ще искат от вас окончателно решение на важен въпрос, най-вероятно свързан с пари. Вие обаче най-добре знаете, че битките се печелят с постоянство, и няма смисъл да бързате. Това ще ви предпази от грешни стъпки. С парите развитието ще бъде бавно, но определено те ще нарастват. В любовния живот ви очакват новости. Събота е хубава, а неделята ви носи новини. Понеделник ще премине трудно и незадоволително. Вторник, както и дните до петък ви предоставят възможности за делова реализация, за парични печалби и любовна сполука.

Рак

Преоценявате отношения

През идващите седем дни ще трябва да проявите активност и да преодолеете препятствията пред вас. Личният ви чар и способността да печелите съмишленици са ярко изразени. Няма да е изненадващо, ако тази седмица смените работата си. Има опасност да не обърнете внимание на началните симптоми на разпадането на сериозна връзка заради мимолетно увлечение. Мнозина ще достигнат до преоценка на отношенията с партньора си - брачен или любовен. Това ще ви сближи още повече. През уикенда ще търсите спокойствие и усамотение. Понеделник обещава успех в делата. Липсата на наблюдателност може да ви причини загуби във вторник. Сряда ще е напрегната. В четвъртък и петък ще е спокойно.

Лъв

Обмислете всичко още веднъж

Ще се чувствате доста необичайно още от началото на седмицата и това ще ви накара да си задавате доста въпроси, свързани с изключително сериозни неща. Вероятно у вас назрява мисълта за промяна в личния или служебния живот и това до известна степен ви прави объркани и неспокойни. Излишното хабене на нерви и създаването на проблеми няма да ви помогне. Точно обратното - обмислете всичко трезво още веднъж. Не споделяйте с всеки срещнат проблемите си, а ако имате нужда от съвет, потърсете го от добър приятел. Физически ще се чувствате добре, психиката може да ви изневери. Очертава се шанс за финансови печалби. Новини и запознанство характеризират уикенда. Понеделник бележи началото на промени. Вторник е тежък, а в сряда и четвъртък бъдете сдържани и не влизайте в спорове и разправии. Дните са лоши. Петък ще ви радва с постижения.

Дева

Доходоносни начинания

Начинанията ви през седмицата ще се окажат не само успешни, но и доходоносни. Използвайте открилите се благоприятни възможности пред вас, за да увеличите приходите си. Ако постъпят нови предложения от ваши делови партньори, не ги отказвайте. Твърде е вероятно богат спонсор да подкрепи идеите ви. Планетните влияния ще способстват да бъдете обкръжени от романтична аура. Сега по-важното е, че постепенно започвате да се освобождавате от психическата тежест, причинена от натрупалите се проблеми. Уикендът ще бъде неприятен поради физическото ви неразположение. Понеделник ще бъде нервен, но вторник е доста по-хубав. Ако решите да направите нещо за себе си, най-подходящите дни за това са сряда и четвъртък. Петък носи успех за бизнесмените.

Везни

Печелите

Предстои ви седмица, изпълнена с очаквани събития. През нея мнозина от вас ще достигнат до разрешаване на финансов или юридически проблем, което ще бъде изцяло във ваша полза. Вероятно тези, които работят с пари, ще работят върху няколко сделки едновременно. Ще се чувствате достатъчно спокойни и уравновесени, за да намерите време за нови планове. За шефовете Везни е по-добре да се вслушват и в мнението на подчинените си. Понеделник събужда много ентусиазъм и ново начало. Вторник ще ви радва с хубави новини и предложения. Сряда е благоприятна за вземане на решения. Материален успех характеризира четвъртък, а петък ви предоставя шанс за разрешаване на проблеми.

Скорпион

Разправии

За мнозина от вас предстоят разправии с хора, които не искат да се отърсят от традиционното си мислене. Силата на вашите аргументи едва ли ще ги убеди. Едва ли ще ви утеши мисълта, че именно вие сте тези, които точно разгадават ситуациите. Способността ви да предвиждате тенденциите на работното си място ще бъде за завиждане, но ще ви докара излишно хабене на нерви. Защитавайте убежденията си и няма да сбъркате. Във финансовите отношения се очертава успех. Събота е благоприятна почти във всичко, но в неделя ви очакват конфликти. Понеделник бележи навлизане на нови отношения с околните в живота ви. Вторник идва с известни загуби, а сряда е печеливша. Следващите два дни са благоприятни.

Стрелец

Следете събитията отстрани

През тази седмица е добре да заемете изчаквателна позиция и да наблюдавате отстрани събитията, особено в службата. Отдръпнете се и оставете другите да се оправят със създалото се положение. Активната ви позиция може да ви докара само неприятности. Бизнесмените обаче да действат по-усърдно и да изпълняват задачите си в срок. Постарайте се да разполагате с необходимата информация за развитието на събитията. Вероятно за родените в края на знака ще се появи нов обект на техните чувства. Събота е тежка и неприятна, а неделя е начало на промени. Противоречията по финансови въпроси в понеделник ще бъдат последвани от спокоен вторник. Сряда идва с хубава новина, а четвъртък е успешен. Петък ви носи печалби.

Козирог

Увеличете приятелите си

Идващите седем дни ще ви дадат възможности за нови контакти. Крайно време е да се огледате около себе си и да откриете, че някой с интерес ви наблюдава. Мисълта, че светът се заключава само в хората около вас, едва ли ви помага. Разширете кръга на приятелите си и няма да съжалявате. Твърде вероятно е да откриете нова възможност за реализация в професионално отношение. Не се отказвайте от това, което ви се предлага. Не сте от хората, които са свикнали да не приемат бързо промените. Променливата събота е следвана от спокойна неделя. В понеделник се очертава делова сполука и възникват нови възможности. Вторник е благоприятен, а сряда ще ви радва с новина. В четвъртък и петък ще действате напористо в делата.

Водолей

Нова стратегия

Възможно е борбеният ви характер тази седмица да ви изиграе лоша шега и да се окажете в центъра на дребни разправии, най-вероятно за пари. Би трябвало да се издигнете над дребните неща. Обрат на събитията би могъл да насочи към вас печеливши сделки. Не се колебайте да рискувате, ако е необходимо, късметът няма да ви изостави. Ще се наложи да обсъждате планове, свързани с бъдещето на любимия човек. Опитайте да разберете намеренията му и бъдете максимално откровени при обявяване на своята позиция. Делова сполука и финансов успех ще имате днес. Неделя ви носи новини. В понеделник бъдете по-решителни. Вторник е хубав, но в сряда се очертават ядове. Четвъртък и петък са за печалби.

Риби

Въздържайте се от крайности

През тази седмица ще сте настроени твърде щедро и ярко ще се изразява склонността ви да давате повече, отколкото е необходимо. Шансът ви за сполука е най-изразителен в деловата сфера и бизнеса. Не бива да прибързвате. Пазете се да не изпадате в крайности както в делово отношение, така и в личния си живот. По природа сте склонни да постъпвате авантюристично и ако се впуснете в тази посока, не е ясно докъде ще стигнете. В четвъртък или петък ви очакват приятни интимни изненади. Може би половинката ви ще ви изненада точно тогава, когато най-малко очаквате това от нея. Понеделник е меланхоличен. Вторник, сряда и четвъртък са успешни. Петък носи делови успех, но е лош в личен план.