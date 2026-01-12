седмичен хороскоп

Овен

Улавяте деловия шанс

След затишието през миналата седмица ще започнете промените, които ви се искат. Мнозина ще разширят деловата си дейност. Някои ще подлагат на съмнения дела и думи на човек от средата си и ще го изолират. Периодът ви носи нови контакти и приятели. В понеделник мнозина ще обсъждат сделка и ще преодоляват съпротива на събеседници. Във вторник известие от чужбина ще донесе на някои увереност и ще ви подтикне към смела стъпка. Не се натоварвайте излишно в сряда, не налагайте мнението си. В четвъртък ще се срещнете със стара любов, което ще ви изправи пред дилема. Направете избора си и тръгнете във вярната посока. Каквото започнете в петък, може да ви донесе пари до края на следващата седмица.

Телец

Удържате напрежението

Умението ви да си държите езика зад зъбите през тези дни ще е от голямо значение. Деловите дни са силни за повечето Телци, а личният живот - изпълнен с приятни вълнения. Запазете работоспособността си, осигурете си редовна почивка и нещата ви ще вървят по-леко. Днес и утре се посветете на близките. Обърнете внимание на любимия човек, а обвързаните - на половинката си. В понеделник обмислете предложение за допълнителна делова дейност. Във вторник известие от път ще ви направи по-спокойни. В сряда не обещавайте нищо, което не можете да изпълните сами, но и не искайте такива обещания от други. Четвъртък ви носи разочарование от стара грешка. Ще положите усилия и ще се справите. В петък ще приключите седмицата с приятни изненади, подарък и веселие с близки.

Близнаци

Загърбяте колебания

Всичките ви колебания са останали в миналото, сложили сте ред в обичайната си среда и трудно могат да ви спрат. Избистрили сте целите си, дори някои са заложили голяма финансова операция. Нещо ви е направило по-уверени и не само че ще сте стабилни, но дори можете да помагате на другите. Днес и утре посветете на себе си и на любимия (любимата). В понеделник не бързайте в нищо, дори с отиването на работа. Във вторник се пазете от измама. Колкото и да са убедителни нечии доводи, поставете ги под съмнение. В сряда наложете в спор по всякакъв начин собствените си позиции. В четвъртък разчитайте на себе си, дори в домашните си задължения. В петък отделете повече внимание на възрастен човек.

Рак

Търпение и сдържаност

Тези дни ще изискват издръжливост и находчивост, за да се справите с непосредствените си задачи. Няма да можете да управлявате нещата, както сте свикнали, и това ще внася допълнителна умора в дейността ви и в отношенията с хората. Мнозина ще се тревожат за пари. Днес и утре се присъединете към празника на близки приятели, не отказвайте излизане извън населеното място. Природата ще ви успокои. В понеделник не отстъпвайте лесно от вече взето решение въпреки "силните" доводи на другите. Във вторник родените през юли ще уреждат лични документи. Внимавайте, като подписвате. В сряда бъдете мълчаливи, особено на работното място. В четвъртък завършете всичко със срок през периода и набележете задачите си за следващия. В петък вършете само най-необходимото.

Лъв

Творчески начинания

Продължават добрите дни за творчески начинания. Всяка смяна на обстановката ще е полезна за вас. Всичко отложено от предишни периоди ще намери решение. В понеделник не изливайте душата си пред всекиго и не влагайте много пари в неясни сделки. Във вторник не позволявайте да ви забъркват в интриги и междуличностни обяснения дори с най-близките ви. Ще се чувствате малко самотни и е възможно да се втурнете в кратък приятен флирт. В сряда не се включвайте в игри, които не са по вашите правила. В четвъртък успехът е на страната на тези, които се занимават с търговия и финанси. В петък пазете дистанция, дори да ви обвиняват в пасивност и безразличие.

Дева

Чувствате се по-уверени

След периода на неувереност и тъга идват дни на стабилизация. Периодът не е подходящ да се оплаквате, за сочене на чужди слабости и критики без основания. Днес и утре посветете на дома си. Може да чуете укорни думи за себе си, но не се сърдете, ще са заслужени. В понеделник ще ви зарадва телефонно обаждане колкото делово, толкова и лично. Във вторник нещо на работа ще ви затрудни, потърсете професионалисти отвън. Премисляйте съветите на колегите си, преди да ги използвате. В сряда не се препирайте в нищо, нека нещата се движат с естествения си ход. Четвъртък и петък ще ви зарадват с решен проблем и приятна авантюра. В петък ще ви затрупа домашната работа, особено дамите.

Везни

Емоционална атмосфера

На повечето от вас ще се наложи да са внимателни, за да преминат през периода без проблеми, макар че не ви очаква нищо страшно, по-скоро вие ги преувеличавате. Ще се чувствате непрекъснато напрегнати и трудно ще сдържате емоциите си. Днес и утре, които са си вкъщи, ще се ядосват около малък, но неотложен битов проблем. Които са на работа, ще проведат среща, но няма да се стигне до решение. В понеделник някои ще ги притискат за сделка, но трябва да преценят точно и без натиск. Случайност ще ви събере във вторник с интересни хора, които ще ви предложат прости решения на проблем. В сряда и четвъртък не се подвеждайте по обещания за пари. В петък ще поемете щастливи на път с обичан човек, когото сте чакали с години.

Скорпион

Делови промени

Седмицата е подходяща за търсене или сменяне на работа и успешна за интервюта и изпити. Вие сте решителни и не бива да се страхувате от новото - пробвайте, учете. Днес и утре е възможно кратко неразположение, ако вземете мерки, няма да е сериозно. В понеделник привлечете на своя страна влиятелен мъж, готов е да ви подкрепи. Във вторник след кратка препирня в офиса наложете своите правила за работа. В сряда не обръщайте внимание на неприятни личности, които ще се опитат да ви принудят да рискувате. В четвъртък неочаквано лесно получавате важен документ, свързан с материалното ви положение, от който зависи и бъдещето ви. В петък бъдете сдържани.

Стрелец

Нови предложения

Ще имате много нови предложения, но ги преценявайте внимателно. Работете съвестно с документи, нищо че ви отегчават, грешка там ще рефлектира върху вас. Днес и утре си намерете някакво приятно развлечение. Нека го намерят и тези, които ще са на работните си места. В понеделник ще се изправите пред проблем, който ясно ще разграничи приятелите от враговете ви. Във вторник запазете в тайна важно делово предложение. В сряда административни задължения ще ви откъснат от всяка друга дейност и това не ви харесва, но се примирете и работете. В четвъртък някой ще се опита да ви привлече в афера за бързи пари. В петък ви очакват романтика и любов. За мнозина това ще е заслужена награда.

Козирог

Проявете деликатност

Ще се окажете във водовъртежа на различни междуличностни отношения на работното си място и много ще зависи от вас за нормализиране на атмосферата. Няма да успеете да се преборите с човек, от когото зависите финансово. Някои ще са победители в сблъсък с високопоставена личност, която е изпълнена с недоверие към тях. Деца ще ви зарадват. В понеделник ще разберете, че съзнателно не ви се предава цялата информация. Във вторник ще ви разтревожи деликатен въпрос, свързан с организацията на работата в офиса. Обсъдете го с колеги. В сряда не се налагайте на всяка цена, не е във ваш интерес. В четвъртък някои ще пътуват по семейни проблеми. В петък подгответе тихи и спокойни дни.

Водолей

Справяте се сами

Мнозина от вас очакват с нетърпение новина около бъдеща делова дейност, но няма да получат нищо положително. В работата мнозина ще трябва да се справят сами. В понеделник гледайте по-критично на личност, която познавате отскоро. Зад многословието й прозира стремеж да ви използва. Във вторник не вземайте, но и не давайте пари назаем. Сряда ще ви изненада с неприятен сблъсък с децата по повод неуместна демонстрация на ранна независимост. Има за какво да се тревожите. Неприятно лично събитие в четвъртък може да изостри отношенията с половинката в дома ви. В петък ви потръгва, нещата се разведряват.

Риби

Интуицията ще ви донесе успехи

Дните на несигурност за вас ще продължат. Внимателно подбирайте деловите си срещи и времето за тях. Ограничете кръга и пътуванията си по делови поводи. Не се подценявайте и не бързайте. Старайте се да не харчите извън необходимото. В понеделник много Риби ще се срещнат с нещо, което ще обърка плановете им на работното място. Ще се наложи да се справят сами, за да не се поставят в положение на без вина виновни. Във вторник преценявайте реакциите си и не бъдете многословни. В сряда и четвъртък нещата се променят, ставате търсени, нужни и ухажвани в службата. В петък мнозина ще получат изработени пари.