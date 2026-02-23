седмичен хороскоп

Овен

Откриват ви се печеливши шансове

Характерни за периода са пътувания и редица контакти, които имат отношение към делата ви и позволяват нови материални придобивки. Планетите ви гарантират успех във всяко начинание. В контактите ви ще настъпят промени през тези дни. Мнозина ще бъдат изненадани от новина, която ще получат вкъщи. Уикендът е хубав. Ще можете спокойно да си отдъхнете и да се отпуснете. Отделете повече време на любимия си спорт. Понеделник и вторник са благоприятни за материални дела. Сряда ще зарадва мнозина от вас с важно съобщение. В четвъртък мнозина ще започнат да работят по подписан по-рано проект. В петък отново ще бъдете зарадвани с материални придобивки.

Телец

Седмица, наситена със задължения

Седемте дни ще се окажат наситени със задължения за Телците. Очаквайте събития, които ще предизвикат доста емоции, някои от които са негативни. Не пропускайте в понеделник да анализирате деловия си живот. Във вторник ще имате успех във всичко. В сряда мнозина от вас ще се изявят в деловите кръгове благодарение на изпълнението на важен професионален проект. Денят е печеливш, с което се характеризира и четвъртък. Петък е най-добрият ден за тази седмица. Имате късмет и ще ви върви във всичко. В събота на мнозина предстои утвърждаване на деловия напредък, а неделята ще им позволи творческа изява.

Близнаци

Поставени под напрежение

Тази седмица ще премине неусетно за вас, защото ще действате в условия на напрежение, но това съвсем не означава, че в края й ще я отчетете като безуспешна. Напротив. Стремежите, които имате за деловата си реализация, ще бъдат напълно осъществени. За голяма част от вас понеделник, вторник и сряда се характеризират с придобивки. Запазете присъствие на духа и се опитайте да предвидите ходовете на противниците си. Направете всичко, за да избегнете раздорите с тях. В четвъртък ще се сблъскате с трудности, които ще ви разколебаят. Петък обаче ви носи сигурен успех. Неприятностите ви свършват и отново ще бъдете на гребена на вълната. През уикенда ще бъдете с приятна компания.

Рак

Стегнати и безкомпромисни

На работното си място ще имате проблеми, но пък звездите ви предоставят шанс да се справите с тях за кратък период. За мнозина от Раците се очертават добри предложения. У повечето от зодията ще се забелязват притеснения по финансови въпроси. Инерцията е лош съветник и по всяка вероятност ще посети някои от зодията в понеделник и вторник. Сряда ви дава възможност за парична реализация. В четвъртък се опитайте да преодолеете умората, за да успеете да привършите започнатото. В петък е вероятно запознанство с човек от бизнеса, което ще е причина за внезапно пътуване в събота или неделя. Седмицата е подходяща за купуване на недвижима собственост. Възможни са проблеми със здравето, обърнете повече внимание.

Лъв

Напразни безпокойства

През тази седмица повечето от вас ще приключат с изпълнението на важен делови проект, но трудът им ще бъде възнаграден доста по-късно. Работата, с която сте се заели, ще ви донесе добър, и то постоянен доход. Периодът се характеризира с успешни делови контакти. У мнозина от зодията личи голямо безпокойство относно задълженията, свързани с професионалната изразност и сигурността им, но в този аспект нямате да имате причини за безпокойство. Днес избягвайте конфронтацията вкъщи, а утрешния ден отдайте на отдиха и развлеченията. Понеделник и вторник се характеризират с парични придобивки за мнозина. Сряда носи неочаквани срещи. В четвъртък ще трябва да направите кратък път. Петък е много добър за провеждане на преговори.

Дева

Завидна активност

Амбицирани в делово отношение, породено от липсата на пари. Девите ще проявят максимална активност през идващите седем дни, за да осъществят намеренията си. Вероятно ще се наложи да преговаряте с други хора по този въпрос. Временно се откажете от луксозна почивка или от пътуване до екзотично място. Ако сключите договор в понеделник, е необходимо да се съгласите на компромиси. Вторник обаче ви дава успех във всички области. Сряда ще ви донесе парични придобивки. Четвъртък ще е много натоварен, пригответе се за активни действия. Петък ще донесе радостни съобщения за много от вас. Съботата отново ще бъде печеливша за вас. В неделя се отдайте на любимата/любимия си.

Везни

Подплатено самочувствие

Самочувствието ви не е лишено от основание, защото резултатите са тези, които ще го защитят. При срещи и контакти ще действате от позицията на градивни личности. В понеделник ще бъдете зарадвани от новини за бизнеса ви. Ще бъдете натоварени с допълнителна работа и ще трябва да стоите до късно в службата. Понеже сте претрупани с всевъзможни задачи, ще трябва да отложите срещи с приятели и да пожертвате личните си планове в интерес на службата. Не бъдете недоволни. Трудът ви ще бъде възнаграден пребогато. А това ще ви даде възможност да се сдобиете с нещо ценно за дома. Във вторник не сте лишени от късмет, ще се радвате на доброто развитие на делата ви. Четвъртък и петък ще бъдат напрегнати, но проблемите ще се решат бързо.

Скорпион

Дни на подем

За представителите на знака седмицата ще се характеризира с подем. Следвайте вътрешния си глас в бизнеса и няма да сгрешите. Все пак не е излишно от време на време да се допитвате до хора, които са навътре в нещата. Днес и утре обаче не са изключени домашни неприятности. Още в понеделник звездните влияния ще ви помогнат да се преборите с трудностите и ще започнете реализация в ново направление. Вторник е началото на голяма промяна в делово отношение. В сряда и четвъртък ще бъдете подложени на любовни преживявания. Петък ще ви ангажира с документация.

Стрелец

Разминаване с намеренията

През седмицата ще бъдете нервни и напрегнати. Бизнес партньори или контрагенти няма да изпълнят обещанията си, уговорена и уж сигурна среща ще се провали в последния момент, предварителните ви делови планове ще се объркат. Ако се притесните, нещата още повече ще се усложнят. Опитайте се да го преодолеете. Днес и утре очаквайте любовни неприятности. Няма да е изненада за вас, ако се настроите да очаквате напрегнат понеделник. Вторник обаче се свързва с радостни новини от служебно естество. В сряда бъдете по-сдържани. Четвъртък ще е ден за надежда. Ще имате успешни контакти. Опитайте се да влезете във връзка с хора, които могат да ви помогнат. Петък ви носи паричен успех, а също и важна информация, която по-късно през месеца ще ви е от полза.

Козирог

Борбени и неотстъпчиви

Една от основните характеристики на Козирозите е, че са борбени и неотстъпчиви. Тя ще е определяща и тази седмица за дейността ви. Още в понеделник мрачното настроение от предишните дни ще бъде напълно изтрито. Ще имате успешна изява и реализация във финансово отношение. Във вторник се очертава спречкване между роднини, но намесата на близък ще го разреши благоприятно за вас. В сряда късмет ще имат хората, които работят в сферата на финансите. Търговците ще получат печалби от краткосрочни сделки, с които ще разширят бизнеса си. Четвъртък е спокоен и ще си отдъхнете. В петък ще бъдете зарадвани с делови съобщения.

Водолей

Възможности за напредък

Оценете възможностите за напредък, които се откриват пред вас, и не ги пропускайте. Мнозина може да получат по-отговорна работа. В момента всичко е във ваши ръце, а и късметът ви съпътства. Днес и утре ще търсите уединение, а някои ще се държат като сърдити деца. Още понеделник ще донесе на мнозина успех в преговори и за парични придобивки. Във вторник някои от вас ще бъдат зарадвани от подарък. В сряда може да разчитате на пълна подкрепа от вашите колеги или от приятелите си. Четвъртък е делови и отново се характеризира с успех. В петък ще трябва да преодолявате трудности, но ще се справите. Възможни са пари от сделка. Късметът в начинанието ще ви даде стимул повторно да рискувате.

Риби

Важни решения

От гледна точка на вашето делово развитие тази седмица не дава много големи надежди. Очертават се известия и предложения, но няма да се стигне до нищо конкретно. Основното за вас ще бъде да решавате важни финансови и делови задачи. Днешният ден носи известни тревоги. Не им се поддавайте, а действайте. Утре обаче ще имате жадуваното през седмицата спокойствие. Първият работен ден на седмицата се характеризира с реализация, която ще продължи и през следващите вторник и сряда. В четвъртък успехът ви ще бъде гарантиран. Ще ви се наложи да претеглите добре всички "за" и "против". В петък ще сте обхванати от съмнения и ще търсите подкрепата на надежден партньор. Важно е бързо да отхвърлите текущата работа и да се посветите изцяло на далеч по-важните делови срещи.