седмичен хороскоп

Овен

Отваряйте си очите

През тази седмица бъдете много наблюдателни и за най-малките промени или случки на работното си място. Постарайте се да решите до края на работната седмица всичките си важни делови въпроси. Днес и утре си починете добре. По възможност не се заемайте с домашна работа, отдайте се на приятна леност, на хоби, на четене. В понеделник ще сте засипани от неочаквани срещи и проблеми. Ще се наложи да поемате работа на друг човек. Във вторник трудно ще регулирате отношенията си с партньор, който ви е бил опора в близкото минало. В сряда ще имате трудни срещи извън офиса. В четвъртък и петък внимателно следете какво правят вашите партньори и ще сте неприятно изненадани, че те се готвят да започват нещо, което вие отдавна обмисляте, но не сте мълчали за намеренията си. Преценете добре поведението си, ще бъде добре, ако ги запознаете с плана си и започнете осъществяването му заедно.

Телец

С меки ръкавици

Вероятността през цялата седмица да се представяте като добри дипломати е голяма. Ще се налага да сте деликатни, да действате с меки ръкавици и да играете различни роли. В същото време няма да искате компромиси в търканията с равни на вас по ранг. Днес и утре изкарайте далече от дома си, с близките или без тях. В понеделник ще се наложи да намалите търканията между две враждуващи групи на работа. Във вторник и сряда може да се опитат да ви измамят. Бъдете нащрек, постарайте се сами да не влизате в капана. В четвъртък не бягайте от труден разговор с деловия си партньор. Той по може да внесе яснота във вашите отношения. Има голяма вероятност те да се подобрят. В петък не харчете много, бъдете благоразумни в покупките си. Ако има нужда, не отказвайте на роднини финансова поддръжка. Ако се каните следващата седмица да заминавате в отпуск, още в петък подгответе багажа и билетите си.

Близнаци

Сили и издръжливост

През седмицата служебните ви ангажименти ще нараснат и от вас ще се изискват повече сили и издръжливост. Ще има напрежение, но то не бива да ви откъсва от близките. Днес очаквайте, ако вече не сте ги получили, добри новини. Утре помогнете на половинката си, ако сте семейни, да оправите дома си, а ако не сте обвързани - разходете се заедно с любимия човек. В понеделник прегледайте плановете си за седмицата и нанесете поправките, които се налагат. Не превръщайте собствените си планове в нещо неизменно. Във вторник до обед работата ви ще е еднообразна, затова следобед си позволете да се разнообразите с нещо приятно. Всичко, което сте запланували за сряда, ще стане, но само ако се заемете лично с реализацията му. В четвъртък по независещи от вас причини важни срещи могат и да не се осъществят. Ако се получи това, пренасрочете ги за петък, и без това този ден няма да е много натоварен.

Рак

Усещанията не ви лъжат

Постарайте се да свършите работата си в сроковете, които сте приели, и ще си спестите излишни трудности. Вашето трудолюбие, особено във вторник, и упоритостта, с която работите, ще бъдат оценени по достойнство. Тази седмица ще ви поднесе приятни победи, повечето от усещанията ви няма да ви излъжат, доста от плановете ви ще се изпълнят. Днес свършете каквото сте запланували на работа или в дома, а утре си устройте почивка, каквато обичате. В понеделник може да има препирня с шефовете ви, ако заявите претенции за по-свободен режим на работа. Във вторник не се опитвайте да потиснете творческия си импулс - каквото направите, ще ви задоволи с качеството и съдържанието си. В сряда вашата независимост и увереност в себе си ще ви донесат успехи. В четвъртък и петък не бива да ви мързи, не потискайте удоволствието от навреме свършената работа. Съумейте да отделите умората от мързела си.

Лъв

Време за довършване

В началото на работната седмица може да има затишие на деловия фронт, за сметка на това ще имате време да довършите започнати неща и на работното си място, и извън него. Ще намерите време за полезни контакти и за срещи с приятели. Днес и утре ще отдадете дължимото на външния си вид. Заемете се сериозно или с новости в дома си, или с подменяне на част от гардероба си. В понеделник в буквалния смисъл не бъдете консервативни и не осъждайте неща, които ви се струват плод на младежко мислене. Във вторник ще имате разговори с шефовете за планове на колеги, свързани и с вашата дейност. В сряда се постарайте да не обещавате нищо - ще ви бъде много трудно да изпълните обещанията си. Информацията, която ще получите през този ден, ще трябва да използвате в близките няколко дни. В четвъртък се постарайте да намалите натоварването си до минимум. През този ден не се занимавайте с нищо сериозно. Вашият ден е петък.

Дева

Подценявате се

В началото на работната седмица може да подцените възможностите си и да не участвате във важни за вас мероприятия. Нарушаването на плановете ви и възникналите затруднения може да са свързани с хора, с които ще ви се наложи да общувате въпреки нежеланието си. Нужно е да проявявате инициатива и да придобиете нов служебен опит. Разпределете времето си днес и утре между близките и деца. В понеделник довършете изостаналото и поискайте от колегите си помощ. Във вторник не бъдете суетни, не си угаждайте с храни и напитки. В сряда не се занимавайте с отговорни задачи. Не търсете и лекарска помощ, ако не ви е нужна. Четвъртък е силният ви ден, всичко отложено за него ще стане както го искате. В петък се занимавайте със жилището си, приведете го в ред или довършете ремонт, ако сте го започнали. Погрижете се за близките си, едва ли някой може да го направи по-добре от вас.

Везни

Не отстъпвайте

Началото на седмицата е благоприятно за пътуване, за срещи със стари приятели. Днес и утре не позволявайте да ви налагат почивка, която не ви харесва. Не отстъпвайте от това, което сте решили. Каквото сте набелязали, ще бъде оптималното, по-добре не можете да го направите. В понеделник и вторник не се пресилвайте на работното си място. Тежката физическа работа е противопоказна и за двата дни. Във вторник следобед някой ще ви натовари с чужди грижи. В сряда ще имате срещи, които не сте планирали, но ще се справите по най-добрия начини и това ще се забележи. Плановете ви за четвъртък ще се объркат. Най-добре импровизирайте и карайте и на работното си място, и извън него извън всякакви графици. В петък безцеремонно поведение, разправии и всякакъв вид агресия трябва да се изключат от вашите действия и от хората около вас. Ако ги допуснете, възможни са непредсказуеми последствия.

Скорпион

Работата може да почака

Ще ви дадат интересна информация, която ще помогне да разширите влиянието си. Ако сте достатъчно активни, ще внесете благоприятни промени в живота си и в този на близките си. Днес си дайте почивка, каквато ви харесва, работата може да почака. Ако нещо има да се върши в дома ви, направете го утре. Ще бъде важно в понеделник да прецените правилно силите си. Това, което ще отложите за други дни, ще изисква повече усилия. Постарайте се да спазите сроковете. В противен случай ще възникнат неприятности. Във вторник ще има кой да ви помогне. За командировки и пътувания е подходяща сряда. Тя ви е и силен ден, каквото сте решили ще го свършите. Като цяло първата половина на седмицата ви е активна и силна и в личния живот, и на работното място. В четвъртък и петък правете отчети, търсете слабите места и с какво можете да ги неутрализирате и подгответе програма за следващите работни дни.

Стрелец

Напрежение от понеделник

Може да ви се стори, че сте се оплели в непредвидена ситуация, но лесно ще се измъкнете. Вероятно мнозина Стрелци ще започнат подготовка за пътуване. Отказвайте помощ, ако не ви е нужна. Имате и сили, и възможности да постигнете всичко, което искате. Днес и утре не влизайте в спорове, починете си. Истинското напрежение ще започне в понеделник. Сами си създавате трудности. Помнете, че в голяма степен вие сами създавате света, в който се движите. Във вторник денят ще минава спокойно, ще имате разбирането и съдействието на колеги и приятели. В сряда ще решите финансов проблем. Нещата ще си дойдат по местата без много усилия. Не вземайте и не давайте пари назаем. Най-силният ви ден е четвъртък, нещата ще се решават, ще имате разбиране, успех и пари. В петък се отнесете внимателно към самите себе си, поглезете се, може да поканите или да приемете покана за гости, за приятна романтична вечеря или за роднинско празненство.

Козирог

Започнатото свършва добре

През цялата седмица ще имате голям творчески импулс и всичко, което е започнато, ще свършва добре. Отношенията ви с колегите ще са добри, ще внасяте и ще получавате дружелюбност, която ще ви създава чудесни условия за работа и контакти. Днес случайно познанство може да се превърне в продължително творческо или делово сътрудничество. Утре обмислете това, което ви се е мярнало в ума, това може да е ново начало. В понеделник бъдете честни и открити по неприятни или болезнени теми за някого. Това ще се окаже полезно и за вас. Във вторник обсъдете с колеги или шефа си предстоящи задачи, които ви се струват не навреме или че трябва нещо да се промени. В сряда не давайте обещания, не поемайте служебни ангажименти. Това може да направите в четвъртък - приемете допълнителната работа, която ще ви се предложи. Тя ще ви достави удоволствие. В петък планирайте пътуване.

Водолей

Перспектива в новото

Още днес деловият ви живот може да ви изненада с неочакван успех. Ще се появи като че ли от нищото. В понеделник още от заранта се заемете с разширяването на деловата си дейност. Новото ще се окаже перспективно. Ще ви помага умението да разпределяте рационално времето си. Във вторник ще превърнете и по-сложните задачи в изпълними начинания. Сряда е подходящ ден да отчетете направеното и да направите разбор на постигнатото, но и да обсъдите слабите места на дейността. В четвъртък ще се занимавате с обществена работа и нови контакти. Ще получавате важна информация през целия ден, която ще ви помогне за разработването на нови идеи. В петък се помъчете да свършите доста неща, които са изостанали, но не се простирайте с тази дейност и в следобеда. По-добре е да планирате и да обсъдите с човека до вас или с близките си времето и мястото на почивката си. Заслужавате я, тази седмица е изключително благоприятна за дейността ви.

Риби

Доходни срещи

През седмицата ви очакват благоприятни промени и в личния ви живот, и на работа. Контактите и срещите ще ви отнемат време, но пък още в близко бъдеще ще ви носят доходи. Ще помогнете на приятели и познати в решаването на проблемите им и ще затвърдите нови приятелски връзки. Утре следобед посветете на семейството си. В понеделник откажете молба за помощ, ако не е по възможностите ви. Не давайте полуобещания или уклончиви отговори на когото и да е. В понеделник ще ви натоварят да организирате служебно мероприятие, което се стоварва главно върху вас. Вторник ще срещнете хора, които ще ви тласнат към духовно-нравствени размисли. Сряда ще донесе успех на хората, заети с наука и проучвания. Четвъртък е ден, в който всичко, което направите, ще е свързано с бъдещето ви. В петък не се товарете нито на работа, нито в дома си. Посветете вечерта на човека да вас.