седмичен хороскоп

Овен

Не се подвеждате

Вие най-добре си знаете, че парите са на първо място за вас, и стремежът към материално благополучие пак ще има водеща роля в живота ви. Остава и другите да го разберат и да възнаградят подобаващо усилията ви. Ще бъдете винаги там, където кипи усилена работа или "мирише" на сделки. Улисани в преследване на целта си, лесно можете да бъдете подведени, затова се пазете от неискрени хора във вашето обкръжение. Дори и да допуснете това, ще имате възможност да не стигнете докрай в доверчивостта си - в кризисни моменти при вас на преден план излиза чувството ви за самосъхранение, което и този път няма да ви подведе. Благоприятен за дела и за лична реализация е понеделник. Вторник предизвиква притеснения по паричен въпрос. Трудна за мнозина ще бъде и сряда. Новини и контакти характеризират четвъртък, а петък е успешен.

Телец

В бързо темпо

Тази седмица за вашия знак е трудно прогнозируема. Ако прекарвате вече студените дни на есента на работното си място, ще трябва да свикнете с обичайните трудности - пречки в работата, неразбиране от страна на шефовете, нервност и прекомерно натоварване. Ясно е само едно - че с упоритост ще вървите все по-напред. Хубавите неща логично ще дойдат извън професионалните ви изяви. Във вихъра на събитията, които сами ще си създавате, е добре да поспрете малко и да обмислите предложенията за влагане на пари. За мнозина във вихреното темпо, което предизвиквате в личния живот, никак не е изключена някоя заслепяваща любов. Любовни събития определят почивните дни. Трудно ще се мобилизирате в понеделник. Ще реализирате плановете си във вторник. В сряда сте по-отпуснати, а в четвъртък ще хармонизирате отношенията в дома. В петък ще сте настроени лежерно.

Близнаци

Приоритет е личното

Нищо няма да наруши душевния ви комфорт и работоспособността ви ще бъде чудесна. Идващите седем дни ще бъдат добри за търговците и финансистите. Звездите ви вещаят да реализирате почти всичко от това, което сте замислили. Изявяващите се в творчески професии няма да срещнат трудности. Приоритетът, който ще дадете на личните си отношения, ще бъде напълно основателен. Най-сетне можете да си отдъхнете от трудна ситуация в семейството или интимния живот, като ще се окаже, че вие държите инициативата за благополучния изход. Различията в мненията са преодолими, ако пуснете в ход вродената си дипломатичност. Контакти с приятели и пътуване за някои са валидни за уикенда. Понеделник и петък са дните, определящи промяната. Вторник и сряда ви носят сполука, която в повечето случаи обхваща лични дела и въпроси. Четвъртък е труден и доста ядовит.

Рак

И малкото ви стига

Идващите седем дни ще ви предоставят шансове един след друг, но нерешителността твърде често ще ви пречи да ги използвате. Ако успеете да надделеете над нея, съвсем сигурно ще постигнете успехи. Страхът от риска обаче често ще ви кара да оставате пасивни и да не предприемате никакви начинания. Преодолейте свойствената си нерешителност и пасивност, както и стария си недостатък, че постигнатото напълно ви задоволява и се страхувате да продължите по-нататък. Не се съобразявайте със средата си, а постъпете така, както ви се иска. Имате шансове да движите добре финансовите си сделки. Днешния ден ви носи трудности, а утре е възможно да допуснете грешки. Ядове и недоволство определят понеделник, а вторник ще ви изненада с новини. Сряда е хубава, защото ви открива истината по даден въпрос. В четвъртък се очертават неприятности, а петък е ден за контакти.

Лъв

Не търпите намеса

В пълна степен ще изявите характерните ви упоритост, работоспособност и равновесие. Всяко нещо, с което се захванете, ще вършите бавно, но за сметка на това успешно. Веднъж набелязали посоката, нищо няма да ви спре. Преследването на целта, която сте си поставили, така ще ви погълне, че ще забравите за приятели и купони и ще останете доста затворени в себе си, твърде често до самотност. Контактите ви с околните ще бъдат затруднени и от факта, че нямате желание да изразявате мислите и чувствата си. Няма да търпите намеса на другите в делата ви, но с удоволствие бихте дали съвет. Ако се опитат да ви направляват, ще събудят ината ви. Добри възможности за материална реализация разкрива уикендът. Понеделник ще бъде труден и нервен. Вторник ще ви донесе пълен успех. Новини, но и неприятности са валидни за сряда. В четвъртък ще постигнете значителна материална сполука. Петък е притеснителен.

Дева

В мир и спокойствие

Ясно изразена ще е склонността ви към лукса и спокойствието. Любовта към забавленията ще е тази, която ще ви стимулира и амбицира за успех в работата. Остроумни и интелигентни, ще се справяте с всяка професионална задача с лекота. Затова е необходимо само допълнително условие - около вас да има мир и спокойствие. Препирните и напрегнатите ситуации само ще ви изтощят и изнервят. Ако трябва да вземете решение, се пазете от прибързаност. Малко време ще ви осигури преценка на всички възможности и ситуации и ще подберете най-правилния вариант. Днешната събота е благодатна, но утрешната неделя носи негативни емоции. В понеделник ще действате успешно и ще научите важна информация. Вторник ще ви зарадва с делови новини. Чрез сила и воля ще се реализирате в сряда, а четвъртък е неефективен. Петък е печеливш.

Везни

Недоверчиви

Кариерата ви ще се развива по възходяща линия през идващата седмица. Скоро ще се убедите, че притежавате необходимите сили, за да реализирате възможностите си. Добре обмислете финансовите си начинания, за да ги доведете до желания резултат. Не отхвърляйте с пренебрежение изгодно предложение - макар да не вярвате, ще увеличите значително приходите си. Най-близките ви ще разчитат отново на вашата прословута дипломатичност и мекота при търсене на компромис. Със сигурност ще станете посредник при изглаждане на конфликт между най-близки хора. Противоречия и сблъсъци определят почивните дни. Новини по финансов въпрос ще получите в понеделник. Във вторник близък човек ще ви съветва. Не приемайте безрезервно думите му. Ще ви навредят. Сряда е трудна. В четвъртък нещо ще обърка плановете ви. Петък е успешен.

Скорпион

Знайте кога да отстъпите

Очаква ви пълна реализация на всички фронтове. Скок в стълбата на работното място ще направят онези Скорпиони, които дълго са подготвяли издигането си. Промяната обаче ще носи повече морално удовлетворение, отколкото пари. Ако знаете кога да отстъпите и притаите самолюбието си, вашият успешен период ще продължи по-дълго време. Мнозина от вас през седмицата ще открият, че техният дом е тяхната крепост. Дори прагматиците ще намерят романтика в семейните или интимните отношения. Ако имате възможност, направете малки подаръци на най-близките си хора. Това ще засили добронамереността им към вас. Днешният ден е благоприятен, но утре негативните емоции преобладават. Желани приятелски контакти ще имате в понеделник. Вторник носи трудности, а сряда ще изненада мнозина с делово предложение. Срещи с влиятелни хора се очертават в четвъртък. В петък вземате важно решение.

Стрелец

Увеличавате оборотите

Тази седмица ще се отдадете на хазарт и рискове в личния си живот, но е препоръчително да не ги допускате в бизнеса. По-добре е точно в тази област да увеличавате оборотите и скоро ще усетите, че финансовото ви положение започва да се оправя. Някои от вас ще реализират идеята си за собствен бизнес. Проявете малко внимание към хората около вас и професионалните успехи са ви вързани в кърпа. Малко усилия сега и ще си осигурите спокойствие до средата на ноември. В личен план откритостта ви ще ви докара нови запознанства, но е препоръчително да контролирате вашата егоцентричност и разточителност. Уикендът ще премине спокойно, а в понеделник ще осъществите контакти с влиятелни личности. Вторник е благоприятен за действия в материалната сфера, а в сряда ще постигнете дълго мечтана цел. Четвъртък ви предоставя изгодно партньорство, а петък носи успех.

Козирог

Лъкатушения

Представителите на знака ще лъкатушат между два бряга и ще трябва доста да внимават да не попаднат в някой водовъртеж. Както в работата, така и в личния живот ще има доста клопки. Във всички случаи става дума за противоречия, които ще станат причина да си изясните събития, които са останали загадка за вас или просто не сте им обърнали нужното внимание. Всъщност това е и най-добрият вариант да добиете истинска представа как следва да действате. По-ярко изразени са проблемите на работното място. Не се хвърляйте да ги решавате с импулсивност, защото ще се окажете губещи. Късметът ви няма да работи. Мнозина от вас ще разчистват лични сметки. Едва към края на седмицата ще изпитате задоволство от получения резултат. Още в понеделник ще усетите леки материални затруднения, но в четвъртък вече всичко ще сте забравили и ще се хвърлите в нови приключения.

Водолей

Влече ви домът

Седмицата ще бъде малко противоречива за вас, но се очертава по-скоро като добра, отколкото лоша. Възможно е контактите в делови план да намалят интензивността си, но в замяна ще се радвате на прилични финансови постъпления. Ако се застоите вкъщи или отделите повече време на постоянния си партньор, можете да изживеете приятни моменти. Използвайте уикенда, за да възродите отношенията си с най-близките и да заличите негативите, натрупани при продължителни отсъствия. Личните ви интереси могат да се сблъскат с тези на братя, сестри и най-близки роднини. В днешната събота се очертават новини, а в утрешната неделя - приятелски контакти. Понеделник е труден, а вторник бележи началото на нов етап. Сряда ви носи притеснения по личен въпрос. Четвъртък и петък се оказват благодатни за реализация на лични и материални намерения.

Риби

Ограниченията ви мъчат

Най-голямото мъчение за вас през седмицата ще бъде да се задържите на едно място. Това би ви съсипало, защото неизчерпаема енергия ще ви кара да бъдете непрекъснато в движение и да се стремите да сте в центъра на събитията, независимо какви са те. Ограниченията на стандартното ще ви измъчват, а на тях ще противопоставяте оригиналните си идеи. Ще бъдете открити и дружелюбни и вечната ви усмивка и неизчерпаемото чувство за хумор ще ви правят търсени в много компании. Пъргавият ви и остър ум ще показва доста възможности и ще ви кара да се захващате с почти всичко. Днешният ден е труден и нервен. Утрешния ще посветите на приятелски контакти. Понеделник е чудесен във всичко. Активност и запознанства характеризират вторник и сряда. Повече работа ще имате в четвъртък, но и успехът не ви отминава. Петък е благоприятен за материални печалби.