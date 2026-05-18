ПЪРВА ЛИГА, XXXVI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Първа група

25 май (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Левски" 20:30 ч.

(по Диема спорт 2)



"Лудогорец" - ЦСКА 20:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 35 25 5 5 71:25 80 2. "ЦСКА 1948" 35 20 6 9 54:35 66 3. "Лудогорец" 35 18 10 7 60:25 64 4. ЦСКА 35 18 9 8 47:29 63 >>> шампион >>> класира се за Лига Европа >>> класира се за Лига на конференцията >>> играе плейоф за Лига на конференцията

Втора група

25 май (понеделник)

"Черно море" - "Арда" 17:45 ч.

(по Диема спорт 2)

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд) 17:45 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 5. "Черно море" 35 14 12 9 38:31 54 6. "Локо" (Пд) 35 13 13 9 34:40 52 7. "Арда" 35 14 9 12 39:32 51 8. "Ботев" (Пд) 35 13 7 15 48:43 46 >>> играе плейоф за Лигата на конференцията

Трета група, XXXVII кръг

22 май (петък)

"Славия" - "Монтана" 2:0

(Гогев 45, Балов 65)

"Ботев" (Вр) - "Берое" 18:00 ч.

(по Диема спорт 2)



"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив 1929" (Сф) 18:00 ч.

(по Диема спорт)



"Септември" (Сф) - "Добруджа" 18:00 ч.

(по Нова спорт)



КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 9. "Ботев" (Вр) 36 12 14 10 33:32 50 10. "Локо 1929" (Сф) 36 11 14 11 51:45 47 11. "Славия" 37 12 10 15 42:44 46 12. "Септември" 36 9 8 19 31:63 35 13. "Берое" 36 7 13 16 28:49 34 14. "Спартак 1918" (Вн) 36 7 13 16 32:57 34 15. "Добруджа" 36 8 6 22 27:51 30 16. "Монтана" 37 4 11 22 21:55 23 >>> играе плейоф за място в Първа лига >>> изпада във Втора лига

ГОЛМАЙСТОРИ

18 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

16 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

13 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Леандро Годой (ЦСКА);

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа (5 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борис Димитров ("Монтана"), Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф);

7 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Марин Петков ("Левски"), Антонио Вутов и Бирсент Карагерен ("Арда");

6 гола: Жоел Зварц ("Локомотив", Пд), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Янис Гермуш ("Славия"), Даниел Генов и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Берна Коуто и Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Ивайло Михайлов ("Добруджа");

5 гола: Мичи Нтело ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Майкон ("Левски"), Асен Чандъров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Севи Идриз ("Локомотив", Пд), Исмаел Ферер ("Берое"), Ерик Маркус ("Лудогорец"), Адил Тауи, Раян Бидунга, Георги Минчев и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Томаш Силва и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о и Мохамед Брахими (ЦСКА);

3 гола: Факундо Аларкон ("Берое"), Джелал Хюсеинов и Димитър Велковски ("Арда"), Макс Ебонг и Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Ерик Биле, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Цветелин Чунчуков, Даниел Иванов и Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Енок Куатенг, Тодор Неделев и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Каталин Иту, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Давид Малембана, Илиян Стефанов, Исак Соле и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Асен Дончев ("Черно море"), Димо Кръстев ("Спартак 1918", Вн), Иван Коконов ("Монтана"), Лазар Марин ("Славия"), Божидар Кацаров, Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Лаша Двали и Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Алехандро Пиедраита (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан и Парвизджон Умарбаев ("Локомотив", Пд), Йесид Валбуена и Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Уилсон Самаке ("Арда"), Георги Трифонов, Вашко Оливейра и Милчо Ангелов ("Добруджа"), Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Дерой Дуарте, Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Самуил Цонов, Самуел Калу и Педро Игор ("Ботев", Пд), Валънтайн Озорнуафор и Едней Рибейро ("Септември");

1 гол: Никола Нейчев, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Никола Илиев, Симеон Петров, Карлос Меоти, Едсон Силва, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Ивайло Видев и Никола Солдо ("Ботев", Пд), Марко Дуганджич, Георги Костадинов, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов и Гашпер Търдин ("Левски"), Айкут Рамадан, Валду Те, Матеус Леони и Антон Иванов ("Добруджа"), Емилиян Гогев, Борис Тодоров, Лука Иванов, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Факундо Константини, Хуанка Пинеда, Давид Валверде, Марко Борнино, Тижан Сона, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон и Станислав Иванов ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Тамиму Уору, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Йоан Борносузов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Умару Балде, Александър Тодоров, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Доминик Ивкич, Галин Иванов, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Мартин Паскалев ("Арда") - за "Ботев" (Пд), Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Доминик Ивкич ("Септември") - за "Локомотив 1929" (Сф), Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "Черно море", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа", Кристиан Макун ("Левски") - за ЦСКА, Лазар Марин ("Славия") - за "Ботев" (Вр).