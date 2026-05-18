ПЪРВА ЛИГА, XXXVI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Днес, 17:26

Първа група

25 май (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Левски"  20:30 ч.
(по Диема спорт 2)
 
"Лудогорец" - ЦСКА  20:30 ч.
(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ
  М П Р З ГР Т
1. "Левски"
35
25
5
5
71:25
80
2. "ЦСКА 1948"
35
20
6
9
54:35
66
3. "Лудогорец"
35
18
10
7
60:25
64
4. ЦСКА
35
18
9
8
47:29
63
>>> шампион
>>> класира се за Лига Европа
>>> класира се за Лига на конференцията
>>> играе плейоф за Лига на конференцията

 

Втора група

25 май (понеделник)

"Черно море" - "Арда"  17:45 ч.
(по Диема спорт 2)

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд)  17:45 ч.
(по Диема спорт) 

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
5. "Черно море"
35
14
12
9
38:31
54
6. "Локо" (Пд)
35
13
13
9
34:40
52
7. "Арда"
35
14
9
12
39:32
51
8. "Ботев" (Пд)
35
13
7
15
48:43
46
>>> играе плейоф за Лигата на конференцията

 

Трета група, XXXVII кръг

22 май (петък)

"Славия" - "Монтана"  2:0
(Гогев 45, Балов 65)

Славия - Монтана 2:0 /репортаж/
"Ботев" (Вр) - "Берое"  18:00 ч.
(по Диема спорт 2)
 
"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив 1929" (Сф)  18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Септември" (Сф) - "Добруджа"  18:00 ч.
(по Нова спорт)
 

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
9.  "Ботев" (Вр)
36
12
14
10
33:32
50
10. "Локо 1929" (Сф)
36
11
14
11
51:45
47
11. "Славия"
37
12
10
15
42:44
46
12. "Септември"
36
9
8
19
31:63
35
13. "Берое"
36
7
13
16
28:49
34
14. "Спартак 1918" (Вн)
36
7
13
16
32:57
34
15. "Добруджа"
36
8
6
22
27:51
30
16. "Монтана"
37
4
11
22
21:55
23
>>> играе плейоф за място в Първа лига
>>> изпада във Втора лига

 

ГОЛМАЙСТОРИ

18 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

16 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

13 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Леандро Годой (ЦСКА);

10 гола: Алберто Салидо ("Берое");

9 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа (5 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борис Димитров ("Монтана"), Мустафа Сангаре ("Левски");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф);

7 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Марин Петков ("Левски"), Антонио Вутов и Бирсент Карагерен ("Арда");

6 гола: Жоел Зварц ("Локомотив", Пд), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Янис Гермуш ("Славия"), Даниел Генов и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Берна Коуто и Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Ивайло Михайлов ("Добруджа");

5 гола: Мичи Нтело ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Емил Стоев и Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Майкон ("Левски"), Асен Чандъров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Севи Идриз ("Локомотив", Пд), Исмаел Ферер ("Берое"), Ерик Маркус ("Лудогорец"), Адил Тауи, Раян Бидунга, Георги Минчев и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Томаш Силва и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о и Мохамед Брахими (ЦСКА); 

3 гола: Факундо Аларкон ("Берое"), Джелал Хюсеинов и Димитър Велковски ("Арда"), Макс Ебонг и Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Ерик Биле, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Цветелин Чунчуков, Даниел Иванов и Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Енок Куатенг, Тодор Неделев и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Каталин Иту, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Давид Малембана, Илиян Стефанов, Исак Соле и Иван Минчев ("Славия");

2 гола: Асен Дончев ("Черно море"), Димо Кръстев ("Спартак 1918", Вн), Иван Коконов ("Монтана"), Лазар Марин ("Славия"), Божидар Кацаров, Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Лаша Двали и Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Алехандро Пиедраита (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан и Парвизджон Умарбаев ("Локомотив", Пд), Йесид Валбуена и Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Уилсон Самаке ("Арда"), Георги Трифонов, Вашко Оливейра и Милчо Ангелов ("Добруджа"), Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Дерой Дуарте, Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Самуил Цонов, Самуел Калу и Педро Игор ("Ботев", Пд), Валънтайн Озорнуафор и Едней Рибейро ("Септември");

1 гол: Никола Нейчев, Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Никола Илиев, Симеон Петров, Карлос Меоти, Едсон Силва, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Ивайло Видев и Никола Солдо ("Ботев", Пд), Марко Дуганджич, Георги Костадинов, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов и Гашпер Търдин ("Левски"), Айкут Рамадан, Валду Те, Матеус Леони и Антон Иванов ("Добруджа"), Емилиян Гогев, Борис Тодоров, Лука Иванов, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Факундо Константини, Хуанка Пинеда, Давид Валверде, Марко Борнино, Тижан Сона, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон и Станислав Иванов ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Тамиму Уору, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Йоан Борносузов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Умару Балде, Александър Тодоров, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Доминик Ивкич, Галин Иванов, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Мартин Паскалев ("Арда") - за "Ботев" (Пд), Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Доминик Ивкич ("Септември") - за "Локомотив 1929" (Сф), Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "Черно море", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа", Кристиан Макун ("Левски") - за ЦСКА, Лазар Марин ("Славия") - за "Ботев" (Вр).

