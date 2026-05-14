СПОРТАЛ Атанас Атанасов беше върнат на 17 март като треньор на "Монтана", за да опита да спаси клуба от изпадане, но и той не успя да се справи.

"Монтана" стана първият отбор, който изпадна от елитната ни футболна дивизия през сезон 2025/26. Очакваше се отборът, воден от треньора Атанас Атанасов, да се опита да остави шансове за оцеляването си с победа в гостуването тази вечер срещу "Ботев" (Вр), но не получи възможност за това.

Това стана ясно, след като по-рано днес "Септември" победи с 1:0 като домакин "Спартак 1918" (Варна) и със събраните 32 точки излезе на 13-ото място, което дава право на плейоф за оставане в Първа лига. А "Монтана" преди мача с "Ботев" можеше да събере максимум 32 точки до края на сезона, ако спечели всичките си срещи. Но и това не се случи - тимът загуби още тази вечер във Враца, с 0:1. Единственото попадение вкара Даниел Генов в 70-ата минута.

Ботев Враца - Монтана 1:0 /репортаж/ Пет години по-късно – Ботев Враца и Монтана най-накрая се победиха в официален двубой. За последно това се случи на 10 май 2021 г., а сега врачаните отново победиха със същия резултат и то под „Околчица“ с 1:0. Сега единственото попадение в срещата ре Ботев Враца - Монтана 1:0 /репортаж/ Пет години по-късно – Ботев Враца и Монтана най-накрая се победиха в официален двубой. За последно това се случи на 10 май 2021 г., а сега врачаните отново победиха със същия резултат и то под „Околчица“ с 1:0. Сега единственото попадение в срещата ре

Така "Монтана" не успя да се задържи в Първа лига, след като през май м.г. се завърна.

След като изпадането стана факт, треньорът Атанас Атанасов заяви: "Имаше само някакви теоретични шансове да се спасим. След мача на "Септември" вече нямахме. Остана само моралът. Дано изиграем последните два мача така. Във футбола най-важните са характерът и моралът. Тези играчи трябва да играят и да защитават имената си. Очаквам да не изглеждаме по-зле от днес. След като не сме изпълнили целта, дали има подобрение, никой няма да помни. Ще се помни само изпадането. Опитахме да направим някакво чудо, не успяхме. Откакто дойдох, целта беше да направим осем поредни победи. Играчите бяха сразени, но при положение, че не си печелил толкова често, имаше неувереност. Те като качества, с повече старание и динамика, могат да компенсират. Другите отбори не са повече от тях. Функционалното състояние при нас е катастрофално. Вече мога да го кажа. Всичко свърши, държах го в себе си. Не може един отбор след 60-70 минути игра да изглежда така в болшинството от мачове. Предстоят разговори. Да се взимат такива решения и какви ще са целите през следващия сезон във Втора лига. Нищо конкретно не мога да кажа сега. Трябва да се знае насоката. Сега изиграем последните два мача с достойнство и чест", заяви Атанасов след загубата от "Ботев" (Вр).

Битката за спасение остава ожесточена. Все още не са ясни другите два изпадащи отбора. В момента на тези места са "Спартак 1918" с 31 точки и "Добруджа" с 30. Намиращият се на баражното място "Септември" (32) и първият отбор над чертата - "Берое" (33), са другите, които са застрашени.