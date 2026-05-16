Надеждите на Станимир Стоилов за Европа приключиха в Самсун

"Гьозтепе" все пак завърши в Суперлигата две места по-напред от миналия сезон

16 Май 2026
Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жуан напредва с топката към вратата на "Самсунспор" по време на днешния мач.
Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жуан напредва с топката към вратата на "Самсунспор" по време на днешния мач.

"Гьозтепе", който е воден от българския треньор Станимир Стоилов, не успя да си осигури квота за европейските клубни турнири за следващия сезон. Клубът от Измир трябваше да завърши сезона в турската Суперлига на пето място и да се надява на успех на "Трабзонспор" срещу "Коняспор" във финала за купата на страната на 22 май.

Тази вечер обаче "Гьозтепе" загуби с 0:3 гостуването си срещу "Самсунспор" в мач от XXXIV кръг, с който приключва сезонът. Неуспехът остави тима на Стоилов на шесто място в крайното класиране с 55 точки, след като беше изместен от "Истанбул Башакшехир", който не сгреши и би с 2:1 навън "Газиантепспор", като събра финално 57 точки.

"Самсунспор" поведе в 36-ата минута с гол на Танги Кулибали, а в началото на втората част попадение на Жуан от "Гьозтепе" беше отменено заради игра с ръка.

Един от важните моменти в мача бе в 81-ата мин., когато централният защитник на "Гьозтепе" и бивш играч на "ЦСКА 1948" Елитон получи червен картон. Малко след това домакините вкараха още два гола - чрез Елайс Тавсан в 85-ата минута и Мариус Муандилмаджи в 89-ата.

Все пак трябва да се отчете силното представяне на "Гьозтепе" през сезона, особено до зимната пауза, когато отборът беше в битката за третото място. Също така Стоилов през тази кампания класира отбора си с две позиции по-напред, отколкото през сезон 2024/25.

