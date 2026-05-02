"Гьозтепе" на Стоилов изпусна на косъм изненадата на кръга

Фейсбук/Гьозтепе Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жандерсон атакува с топката по време на гостуването срещу "Трабзонспор".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" за малко не поднесе голямата изненада на XXXII кръг на турската Суперлига. Тимът от Измир водеше с 1:0 до края на редовното време при гостуването срещу третия в класирането - "Трабзонспор", но не успя да удържи аванса и мачът завърши 1:1.

Бразилецът Жуан откри за "Гьозтепе" в 32-ата минута след асистенция на Арда Куртулан. След това отборът успя да запази резултата до 90-ата мин. с умна игра. Като резерва в 76-ата мин. се появи и българският национал Филип Кръстев.

Но в третата минута след 90-ата Умут Найир изравни за "Трабзонспор". Въпреки това "Гьозтепе" се придвижи с едно място напред в класирането и вече е пети с 52 точки, а тази позиция дава още по-големи шансове за класиране за евротурнирите през следващия сезон. За това помогна и загубата на "Истанбул Башакшехир" (51 т.), който бе на пето място до момента, с 1:3 навън от "Фенербахче".

Начело е "Галатасарай" със 74 точки, пред "Фенербахче" със 70, "Трабзонспор" с 66 и "Бешикташ" с 59.

В следващия кръг "Гьозтепе" приема "Газиантеп", който е десети в класирането.