Български национал ще играе при Станимир Стоилов

Фейсбук/Гьозтепе Филип Кръстев позира с екип и шалче на "Гьозтепе" при представянето си в турския клуб.

Футболният национал Филип Кръстев ще играе под ръководството на Станимир Стоилов в "Гьозтепе". Днес 24-годишният халф беше представен като ново попълнение на турския клуб. Той ще бъде преотстъпен там до края на сезона от "Ломел", с който има контракт до юни 2027 г. През първата половина на сезона Кръстев бе под наем в английския второразреден "Оксфорд", за който записа 17 мача, 1 гол и 1 асистенция във всички турнири.

Българинът е собственост на компанията "Сити Футбол Груп", която го закупи от "Славия" през януари 2020 г. и го прати с договор в "Ломел", който също е част от системата. В тази корпорация влиза и "Манчестър Сити", откъдето първоначално харесаха Кръстев и следят развитието му. Той междувременно беше преотстъпван още във френския "Троа", нидерландските "Камбюр" и "Цволе", "Левски" и американския ФК "Лос Анджелис".

Сегашният договор с "Гьозтепе" включва и клауза за откупуване на правата му през лятото, ако турският клуб поиска да го задържи и за следващия сезон.

Клубът от Измир, чийто треньор е Стоилов, се представя силно през настоящия сезон и води битка за класиране за евротурнирите. В момента "Гьозтепе" е на четвърто място, даващо право на участие в Лигата на конференцията, като се намира на три точки от третия - "Трабзонспор".