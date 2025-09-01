Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Илиан Илиев заяви, че българският тим не е обречен срещу европейския шампион Испания, с който играе в четвъртък от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" в квалификация за Мондиал 2026. Треньорът вярва, че един от козовете ни ще е препълненият стадион.
"Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. Но на много отбори им е било трудно на "Васил Левски". Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие", каза Илиев.
Той днес е показал на футболистите във видеоанализ силните страни на испанците и е предупредил националите ни, че не бива да излизат с настройка да "паркират автобуса" пред вратата ни. "Със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме през цялото време, защото ще е пагубно", предупреди селекционерът.
Преди днешната тренировка на националите стана ясно, че халфът Филип Кръстев е подписал договор с "Оксфорд", който е част от Чемпиъншип (второто ниво на футбола в Англия). Той ще играе там като преотстъпен от белгийския "Ломел", който пък е част от компанията "Сити Футбол груп", в която влиза и "Манчестър С". "Няма по-добро място за футбол от това тук, в Англия. Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер реалност", коментира 23-годишният халф, играл през миналия сезон под наем в нидерландския "Цволе".
Welcome, Filip Krastev!— Oxford United (@OUFCOfficial) 1 септември 2025 г.
We are delighted to announce the signing of Bulgarian international Filip Krastev on loan. 💛
Именно фактът, че три месеца беше без клуб, бе и причината Кръстев да не бъде повикан в националния отбор за мачовете с Испания и Грузия. Това беше признато и от Илиан Илиев: "Съжалявам много за Филип Кръстев, че не е сред нас. Бяхме говорили с него през юни, когато помоли да получи почивка за контролите тогава (б.ред. - с Кипър и Гърция). Тогава той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември. Той имаше огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но нямаш ли мачове и игрови ритъм, е много трудно да си във форма само с тренировки."