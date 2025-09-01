Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания

БФС Преди днешната си тренировка футболистите от националния отбор се срещнаха на базата в Бояна с деца от летния курс към Националната художествена академия (НХА), които подариха на играчите портрети, нарисувани специално за тях.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Илиан Илиев заяви, че българският тим не е обречен срещу европейския шампион Испания, с който играе в четвъртък от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" в квалификация за Мондиал 2026. Треньорът вярва, че един от козовете ни ще е препълненият стадион.

"Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. Но на много отбори им е било трудно на "Васил Левски". Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие", каза Илиев.

Той днес е показал на футболистите във видеоанализ силните страни на испанците и е предупредил националите ни, че не бива да излизат с настройка да "паркират автобуса" пред вратата ни. "Със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме през цялото време, защото ще е пагубно", предупреди селекционерът.

Преди днешната тренировка на националите стана ясно, че халфът Филип Кръстев е подписал договор с "Оксфорд", който е част от Чемпиъншип (второто ниво на футбола в Англия). Той ще играе там като преотстъпен от белгийския "Ломел", който пък е част от компанията "Сити Футбол груп", в която влиза и "Манчестър С". "Няма по-добро място за футбол от това тук, в Англия. Много съм щастлив и благодарен, че направих този трансфер реалност", коментира 23-годишният халф, играл през миналия сезон под наем в нидерландския "Цволе".

Welcome, Filip Krastev!



We are delighted to announce the signing of Bulgarian international Filip Krastev on loan. 💛 — Oxford United (@OUFCOfficial) 1 септември 2025 г.

Именно фактът, че три месеца беше без клуб, бе и причината Кръстев да не бъде повикан в националния отбор за мачовете с Испания и Грузия. Това беше признато и от Илиан Илиев: "Съжалявам много за Филип Кръстев, че не е сред нас. Бяхме говорили с него през юни, когато помоли да получи почивка за контролите тогава (б.ред. - с Кипър и Гърция). Тогава той си мислеше че трансферът му ще се случи началото на юни и ще може да води подготовка, но се случи септември. Той имаше огромно желение да играе с Испания и ние имахме. Но нямаш ли мачове и игрови ритъм, е много трудно да си във форма само с тренировки."