Тимът на Стоилов взе шестата си победа в Турция

"Гьозтепе" излезе поне временно на четвърто място след успеха над "Касъмпаша"

08 Ноем. 2025
Станимир Стоилов и асистентът му Цанко Цветанов (вляво) имат повод да са доволни от шестата шампионатна победа за сезона и трета при гостуване в Суперлигата.
Гьозтепе
Станимир Стоилов и асистентът му Цанко Цветанов (вляво) имат повод да са доволни от шестата шампионатна победа за сезона и трета при гостуване в Суперлигата.

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" спечели шестата си победа за сезона в турската Суперлига - 2:0 при гостуването срещу "Касъмпаша" в XII кръг. Мачът беше решен в рамките на 3 минути малко след почивката.

В 52-ата мин. бразилецът Жуан Сантос откри след асистенция на сънародника си Жандерсон, а в 55-ата вкара второто си попадение, като пасът бе на Ефкан Бекироглу.

Това бе и третата победа на "Гьозтепе" при гостуване в първенството. След успеха тимът от Измир събра 22 точки и поне временно влезе в Топ 4 в Суперлигата, изпреварвайки "Самсунспор" (20 точки), който обаче е с мач по-малко.

Начело е "Галатасарай" с 29 точки, пред "Фенербахче" с 25 и "Трабзонспор" с 25, като първите два отбора са с мач по-малко.

