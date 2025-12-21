"Гьозтепе" на Стоилов победи пряк конкурент за Европа

Фейсбук/Гьозтепе Датският халф на "Самсунспор" Карло Холсе (вдясно) гони да спре Ефкан Бекироглу от "Гьозтепе" по време на днешния мач в Измир.

Воденият от треньора Станимир Стоилов "Гьозтепе" направи чудесен завършек на 2025 г., като спечели последния си мач. При това домакинската победа с 2:0 над "Самсунспор" в мач от XVII кръг на турската Суперлига бе още по-ценна, тъй като бе срещу пряк съперник за европейските клубни турнири.

"Гьозтепе" се доказа като силен домакин и контролираше мача през цялото време. Победата бе осигурена с по един гол в двете части на Арда Куртулан. Албанецът откри в 23-ата минута, а в 68-ата удвои. И двете асистенции бяха на бразилеца Жуан.

С деветата си победа в първенството тимът от Измир се затвърди на четвъртото място с 32 точки. Води "Галатасарай" с 42, пред "Фенербахче" с 39 и "Трабзонспор" с 35.

Следващият двубой на "Гьозтепе" е на 18 януари, когато в Измир гостува "Ризеспор".