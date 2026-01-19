Станимир Стоилов постигна трета поредна победа в Турция

Фейсбук/Гьозтепе Националът на Бенин Жуниор Олайтан (вдясно) пръв е поздравил албанеца Арда Куртулан, който е вкарал за 2:1 за "Гьозтепе" в домакинството срещу "Ризеспор".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" спечели първия си официален мач за 2026 г. - 3:1 в домакинството срещу "Ризеспор" в последен двубой от XVIII кръг на турската Суперлига.

Танзанийският национал Новатус Мироши откри за "Гьозтепе" в 39-ата минута. Мачът в Измир се завърза в 60-ата минута, когато албанецът Казим Лачи изравни за "Ризеспор". Неговият сънародник Арда Куртулан обаче върна аванса само три минути по-късно, като асистенцията бе на Жуан. Крайният резултат беше оформен от Ефкан Бекироглу в 82-ата минута.

Това беше третата поредна победа за "Гьозтепе" в първенството и общо четвърта в последните 5 мача. След нея отборът остава на четвърто място в класирането, но вече е с 35 т., т.е. само на три точки от третия - "Трабзонспор". Начело е "Галатасарай" с 43 точки, пред "Фенербахче" с 42.

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува срещу "Фенербахче" в неделя.