Малшанс удължи на 6 мача лошата серия за "Гьозтепе" на Стоилов

Воденият от треньора Станимир Стоилов "Гьозтепе" не успя и днес да си припомни що е победа. В мач от XXVI кръг на турската Суперлига тимът от Измир завърши 2:2 в домакинството си срещу "Аланияспор". Тимът на Стоилов не е печелил от 31 януари насам. За последно "Гьозтепе" победи с 2:1 "Карагюмрюк", а след това записа вече четири равенства и две загуби.

Ходенето по мъките за "Гьозтепе" от началото на годината сякаш символично бе отразено и в начина на отбелязване на първия гол. Бразилецът Жуан откри в 7-ата минута от добавка, след като ударът му от дузпа беше отразен от вратаря на гостите Пауло Виктор. Синът на Георге Хаджи - Янис, изравни за "Аланияспор" в 15-ата минута. След това "Гьозтепе" поведе с 2:1 чрез Жандерсон в 59-ата минута, като асистенцията бе на българския национал Филип Кръстев, който влезе в 57-ата минута. Изглеждаше, че това попадение ще донесе първа победа за Станимир Стоилов и футболистите му от над месец насам, но в 9-ата минута на допълнителното време Ибрахим Кая изравни отново за гостите.

Това равенство затрудни още повече "Гьозтепе" в битката за класиране за евротурнирите. Отборът е на пето място с 43 т. На четвъртата позиция, даваща право за Лига на конференцията е "Бешикташ" с 46 т., който обаче има мач по-малко (гостуване срещу "Генчлербирлиги" утре) и може да се откъсне на 6 точки напред. В класирането води "Галатасарай" с 64 т., пред "Фенербахче" с 57 и "Трабзонспор" също с 57.

В следващия кръг "Гьозтепе" ще опита да сложи край на негативната серия с гостуване срещу "Генчлербирлиги" на 5 април.