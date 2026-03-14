Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Малшанс удължи на 6 мача лошата серия за "Гьозтепе" на Стоилов

Тимът от Измир допусна изравняване в последната минута срещу "Аланияспор"

14 Март 2026
Българският национал Филип Кръстев загрява преди домакинството на "Гьозтепе" срещу "Аланияспор".
Българският национал Филип Кръстев загрява преди домакинството на "Гьозтепе" срещу "Аланияспор".

Воденият от треньора Станимир Стоилов "Гьозтепе" не успя и днес да си припомни що е победа. В мач от XXVI кръг на турската Суперлига тимът от Измир завърши 2:2 в домакинството си срещу "Аланияспор". Тимът на Стоилов не е печелил от 31 януари насам. За последно "Гьозтепе" победи с 2:1 "Карагюмрюк", а след това записа вече четири равенства и две загуби.

Ходенето по мъките за "Гьозтепе" от началото на годината сякаш символично бе отразено и в начина на отбелязване на първия гол. Бразилецът Жуан откри в 7-ата минута от добавка, след като ударът му от дузпа беше отразен от вратаря на гостите Пауло Виктор. Синът на Георге Хаджи - Янис, изравни за "Аланияспор" в 15-ата минута. След това "Гьозтепе" поведе с 2:1 чрез Жандерсон в 59-ата минута, като асистенцията бе на българския национал Филип Кръстев, който влезе в 57-ата минута. Изглеждаше, че това попадение ще донесе първа победа за Станимир Стоилов и футболистите му от над месец насам, но в 9-ата минута на допълнителното време Ибрахим Кая изравни отново за гостите.

Това равенство затрудни още повече "Гьозтепе" в битката за класиране за евротурнирите. Отборът е на пето място с 43 т. На четвъртата позиция, даваща право за Лига на конференцията е "Бешикташ" с 46 т., който обаче има мач по-малко (гостуване срещу "Генчлербирлиги" утре) и може да се откъсне на 6 точки напред. В класирането води "Галатасарай" с 64 т., пред "Фенербахче" с 57 и "Трабзонспор" също с 57.

В следващия кръг "Гьозтепе" ще опита да сложи край на негативната серия с гостуване срещу "Генчлербирлиги" на 5 април.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гьозтепе, Станимир Стоилов

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?