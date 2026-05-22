Роналдо стана шампион и в Саудитска Арабия

Португалецът вече има осем титли в 4 различни държави

22 Май 2026
Роналдо с трофея, който му се изплъзваше в последните три сезона
На 41 г. Кристиано Роналдо стана шампион и на Саудитска Арабия, като най-сетне прибави и тази титла към богатата си колекция.

Неговият "Ал Насър" спечели трофея с победа в последния си мач над "Дамак" с 4:1, като португалската мегазвезда реализира последните два гола. Другите попадения реализираха двама дошли от "Байерн" - Садио Мане и Кингсли Коман. 

Това е първа титла за клуба от Рияд от 2019 г. и 11-а в неговата история. А Роналдо вече има осем в четири различни държави - Англия (3 с "Манчестър Юн"), Испания (2 с "Реал"), Италия (2 с "Ювентус") и сегашната.

Да стане шампион на Саудитска Арабия бе една от малкото изплъзващи се цели през Кристиано, който шокиращо за футболния свят премина в "Ал Насър" през 2023 г., напускайки "Манчестър Юн".

С жълто-белия екип на клуба португалецът продължава да преследва и тоталния рекорд от 1000 гола в официални професионални мачове (б.р. - твърди се, че Краля на футбола Пеле има над 1000, но много от тях не са потвърдени). С двете попадения в последния мач Роналдо вече има 973 - повече от всеки друг на планетата.

През сезона в Саудитска Арабия той вкара общо 28 гола в първенството, като това го постави на трето място при реализаторите след мексиканеца Хулиан Кинонес ("Ал Кадисия") с 33 и англичанина Айвън Тони ("Ал Ахли") с 32.

Роналдо ще има възможност да се доближи още повече до кота "1000" още преди новия сезон в Саудитска Арабия, защото е в състава на Португалия за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде шестото му участие. За португалския национален отбор Кристиано има 143 гола, като е реализирал поне по веднъж на всеки един от предишните мондиали.

А веднага след триумфа на "Ал Насър" треньорът на отбора Жорже Жезуш обяви, че напуска поста си. Той заяви, че преди да се оттегли е искал да помогне на сънародника си Роналдо да спечели титлата. Най-вероятно португалският специалист ще поеме турския "Фенербахче". "Къде ще отида? Възможно е да продължа историята си с "Фенербахче", която остана недовършена", заяви 71-годишният Жезуш. Той води "фенерите" между юни 2022 и юни 2023 г., като спечели Купата на Турция, но не и първенството.

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛ СЕ КЛАСИРА ЗА ВТОРИЯ ПО СИЛА ТУРНИР В АЗИЯ

Единственият българин в първенството на Саудитска Арабия - Марин Петков, игра цял мач като ляв бек за отбора си "Ал Таавун" при загубата с 0:2 навън от "Ал Хазем" в последния кръг. Бившият футболист на "Левски" получи висока оценка за представянето си, като отправи три удара към вратата на съперника и имаше 90% точност при пасовете си.

"Ал Таавун" завърши на шесто място в крайното класиране, което му дава правото на участие в азиатската Шампионската лига 2. След трансфера си през февруари т.г. Петков се утвърди като титуляр и завърши сезона с 15 мача, 2 гола и 2 асистенции.

