62 000 освиркаха Мбапе при победа на „Реал“

Френската звезда Килиан Мбапе бе освиркан от феновете на „Реал“ при влизането си като резерва в мача с „Овиедо“, спечелен с 2:0.
При капацитет на "Сантяго Бернабеу" от 83 186 места, по трибуните имаше едва 62 720 зрители, повечето от които реагираха отрицателно на появата на нападателя, завърнал се в игра след травма в бедрото. Без Мбапе „Реал“ падна с 0:2 от „Барселона“ в неделя и титлата за втори пореден сезон остана в Каталуния. А самият французин и голмайстор №1 на тима през сезона беше подложен на остри критики от феновете на клуба през последните седмици заради липса на ангажираност към каузата. Над 28 млн. фенове на "Реал" по света се включиха в онлайн подписка с искане той да бъде изгонен от клуба.
„Освиркванията... такъв е животът - не можеш да промениш мнението на хората, когато са ядосни. Това е животът на играч на "Реал" и въобще на известен играч, като мен. Много съм щастлив в Мадрид. Защо да искам да си тръгвам - заяви след мача Мбапе. - Добре съм, на 100%. Не играх, защото за треньора бях четвъртият нападател в състава след Мастантуоно, Винисиус и Гонсало. Бях готов за титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан. С Арбелоа нямам никакъв проблем. Трябва да приемеш философията на треньора и аз трябва да се справям по-добре, за да ме предпочете през Вини, Гонсало Мастантуоно".
Освирквания имаше и за Винисиус, който пропусна чисто положение през първото полувреме. Головете срещу изпадналия вече "Овиедо" вкараха Гонсало Гарсия в края на първата част и влезлият като резерва Джуд Белингам в 81-ата мин.