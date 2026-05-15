Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Треньорът на "Левски": Дербито с ЦСКА ще е по-различно от предните

Двама отпадат със сигурност от състава на "сините", а Сангаре не може да играе цял мач

Днес, 11:45
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него на пресконферетцията преди утешното дерби с ЦСКА.
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него на пресконферетцията преди утешното дерби с ЦСКА.

Последното дерби за сезона между "Левски" и ЦСКА ще е по-различно от всички досегашни. Такова мнение изрази треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди мача. Самият двубой е утре от 16:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Радослав Гидженов.

"Това е различен мач от предните с ЦСКА. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат, защото при тях вариантите са страшно много. Затова няма да се спирам на индивидуалностите в техния отбор. Напълно наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена. Това е нашият фокус. Индивидуално няма какво толкова да се вглеждаме", каза Веласкес. Той вмъкна и коментар за бюджета на утрешния съперник, както и на досегашния шампион: "Ясно е за всички вас, че "Лудогорец" разполага с изключителен бюджет, ЦСКА също. Огромно уважение изпитвам към всички съперници."

Треньорът е убеден, че въпреки спечелената вече титла, футболистите му ще покажат голямо желание за игра на терена. "Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо как ще завършим. В утрешния мач с нашите оръжия и силните ни страни излизаме за победа. На първо място това са едни момчета, които са изключителни професионалисти, които уважават клуба, в който играят. Не ми коства много да изисквам от тях, защото се работи лесно. Не правим нещо, за да подарим минути на някого, защото целта е ясна - да играем добре и да спечелим. Ще подходим логично в избора на състав и към този мач", обясни испанецът.

Той няма да разчита на оперирания Стипе Вуликич и наказания за картони Гашпер Търдин. Възстановеният от травма и завърнал се в игра Мустафа Сангаре пък не е още в кондиция да изиграе цял мач. "Той идва след дълъг период на контузия, дълго не беше играл. Беше трудно да изиграе повече от 45 минути (б.ред. - срещу "Лудогорец"). В крайна сметка се развива напълно нормално спрямо контузията и минутите, които е играл", заяви още Веласкес.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, ЦСКА, Хулио Веласкес

Още новини по темата

Разборите на Веласкес продължават да носят глоби на "Левски"
14 Май 2026

"Левски" завърши сезона без нито една победа над "Лудогорец"
13 Май 2026

БФС наложи глоби почти само на "Левски"
12 Май 2026

Веласкес обяви първи нов играч в "Левски"
11 Май 2026

"Лудогорец" направи шпалир, но вгорчи празника на "Левски"
09 Май 2026

ЦСКА изхвърли "Лудогорец" от Топ 3
08 Май 2026

Веласкес обеща "Левски" да не се отпуска утре
08 Май 2026

Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач
05 Май 2026

ЦСКА зашлеви "Лудогорец" втори път за 4 дни
03 Май 2026

"Левски" успя! "Сините" са с титлата след 17 години пауза
02 Май 2026

Веласкес предупреди "Левски" да няма еуфория утре
01 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"
29 Апр. 2026

Новият собственик поема "Левски" с над 11 млн. евро дългове
28 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса