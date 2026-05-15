Треньорът на "Левски": Дербито с ЦСКА ще е по-различно от предните

Последното дерби за сезона между "Левски" и ЦСКА ще е по-различно от всички досегашни. Такова мнение изрази треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди мача. Самият двубой е утре от 16:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Радослав Гидженов.

"Това е различен мач от предните с ЦСКА. Вече сме шампиони, а на тях им предстои финал следващата седмица. Нямам представа на кои 11 ще разчитат, защото при тях вариантите са страшно много. Затова няма да се спирам на индивидуалностите в техния отбор. Напълно наясно сме как ще изглеждат като отбор на терена. Това е нашият фокус. Индивидуално няма какво толкова да се вглеждаме", каза Веласкес. Той вмъкна и коментар за бюджета на утрешния съперник, както и на досегашния шампион: "Ясно е за всички вас, че "Лудогорец" разполага с изключителен бюджет, ЦСКА също. Огромно уважение изпитвам към всички съперници."

Треньорът е убеден, че въпреки спечелената вече титла, футболистите му ще покажат голямо желание за игра на терена. "Отношението на момчетата винаги е невероятно, независимо как ще завършим. В утрешния мач с нашите оръжия и силните ни страни излизаме за победа. На първо място това са едни момчета, които са изключителни професионалисти, които уважават клуба, в който играят. Не ми коства много да изисквам от тях, защото се работи лесно. Не правим нещо, за да подарим минути на някого, защото целта е ясна - да играем добре и да спечелим. Ще подходим логично в избора на състав и към този мач", обясни испанецът.

Той няма да разчита на оперирания Стипе Вуликич и наказания за картони Гашпер Търдин. Възстановеният от травма и завърнал се в игра Мустафа Сангаре пък не е още в кондиция да изиграе цял мач. "Той идва след дълъг период на контузия, дълго не беше играл. Беше трудно да изиграе повече от 45 минути (б.ред. - срещу "Лудогорец"). В крайна сметка се развива напълно нормално спрямо контузията и минутите, които е играл", заяви още Веласкес.