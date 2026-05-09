"Лудогорец" направи шпалир, но вгорчи празника на "Левски"

"Лудогорец" успя да вгорчи шампионския мач на "Левски" и го победи с 1:0 на ст. "Георги Аспарухов" в мач от XXXIII кръг на Първа лига и III кръг от първата група във втората фаза. Днес "сините" бяха наградени за спечелената титла и по случая разградчани им направиха шампионски шпалир преди началото. Но след това празникът на домакините бе вгорчен.

Мачът не бе особено атрактивен. Първият точен удар бе едва след почивката. "Лудогорец" откри от първата наистина реална опасност, която бе едва в 89-ата минута. Тогава сърбинът Петър Станич вкара с далечен шут, като се получи рикошет в защитника на домакините Кристиан Димитров. "Сините" успяха да вкарат чрез Мустафа Сангаре, който бе точен с глава, но главният рефер Венцислав Митрев отмени попадението заради нарушение в атака на Акрам Бурас.

В крайна сметка "Лудогорец" показа, че не бива толкова леко да бъде отписван. С първата си победа от 5 април насам вече бившият шампион събра 63 точки и излезе на второ място, измествайки ЦСКА и "ЦСКА 1948", които са с по 62 и сега стават съответно трети и четвърти във временното класиране, три кръга преди края.

Удар по самочувствието на "Левски" и треньора Хулио Веласкес е фактът, че това бе четвърта поредна загуба от "Лудогорец" - две в Първа лига, една за Суперкупата и една в 1/4-финала за Купата на България). До момента "сините" все още нямат вкаран гол срещу този съперник от началото на сезона, вече в пет мача. Последната възможност е в сряда, когато "Лудогорец" приема "Левски" в Разград в мач от XXXIV кръг.

Левски - Лудогорец 0:1 /репортаж/ Date: 09-05-2026

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес не скри, че е много ядосан от загубата: "Направихме добър мач. Щеше да е заслужено да победим. Видяхте как получихме гола. Опитахме след това, но не е това въпросът. Много добре управлявахме моментите с топката, добре организирани бяхме в защита, без да забравяме, че се изправяме срещу носител на 14 поредни титли. Винаги стигахме последната четвърт и не вкарвахме. Допуснахме грешка и ни вкараха. Именно затова съм и толкова афектиран. На мен не ми харесва да губя дори на карти. Сега съм изключително сърдит. Нямам капацитет да загубя мач и след 5 минути да кажа, че съм щастлив. Най-щастливият момент бе, когато спечелихме първенството. Разбира се, че трябва да се зарадваме. Ще опитам да се успокоя и да се зарадвам. На тази велика публика трябва да благодаря от сърце."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо бе на другия полюс, след като отборът му си върна шанса за второто място. "Днес бяхме добре в защита, пресирахме добре и, въпреки че имахме някои проблеми, се справихме добре. Станич беше на добро ниво днес и се радвам, че вкара. Това беше нашият мач №57 за сезона, имаме десетина контузени. Имаше период, в който не се чувствахме добре, като една от причината бе, че играем по два мача на седмица. Трябва да мислим за малките стъпки и целите ни. Целта ни дава сила. Можем да победим всеки отбор и го знаем. Момчетата излязоха на терена и показаха страхотен характер, смелост с топката. Още един мач предстои след няколко дни, трябва да се възстановим добре и да сме готови да играем с "Левски" за шести път този сезон. Трябва да оценим какво трябва да подобрим. Нека видим какво ще стане в последните двубои и какво ще подобрим за следващия сезон, за да се мотивираме, а не да се натъжим", коментира норвежецът.