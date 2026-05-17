"Челси" обяви Чаби Алонсо за мениджър

ЕПА/БГНЕС "Челси" вижда в Чаби Алонсо мениджъра, който ще стабилизира представянето на отбора и ще го измъкне от кризата, в която бе изпаднал през изминалия сезон.

Чаби Алонсо ще бъде новият мениджър на "Челси". Лондонският клуб обяви днес официално, че 44-годишният испанец е подписал договор за 4 сезона, който влиза в сила от 1 юли.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Преговорите с него са приключили бързо и той става петият постоянен мениджър в "Челси" при собствениците от BlueCo, след Греъм Потър, Маурисио Почетино, Енцо Мареска и Лиъм Росиниър.

Алонсо е водил до момента втория отбор на "Реал Сосиедад", "Байер" (Леверкузен) и "Реал" (Мадрид). С "Байер" през 2024 г. печели титлата и купата и суперкупата на Германия, стига и до финал в Лига Европа. Той е считан за един от най-изявените футболни треньори в момента.

За него обстановката в Англия е позната, тъй като от 2004 до 2009 г. бе футболист на "Ливърпул", с който печели Шампионската лига през 2005 г. В първото си изявление като мениджър на лондончани той заяви: "Челси" е един от най-големите клубове в световния футбол и съм пълен с огромна гордост да стана мениджър на този велик клуб. От разговорите ми с групата собственици и спортното ръководство е ясно, че споделяме една и съща амбиция. Искаме да изградим отбор, способен да се състезава постоянно на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В тима има голям талант и огромен потенциал и за мен ще бъде голяма чест да го водя. Сега фокусът ще бъде върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и спечелването на трофеи."

Чаби Алонсо ще поеме поста официално от началото на юли, но вече направи първи ход. По негово настояване бе стопирана продажбата на бразилския нападател Жоао Педро в "Барселона".

В момента "Челси" е на 9-о място в Премиър лийг и се бори за класиране за европейските клубни турнири под ръководството на временния мениджър Калъм Макфарлън. Вчера "сините" загубиха с 0:1 във финала за ФА Къп от "Манчестър С".