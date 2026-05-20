Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Капитанът на "Левски" става спортен директор на клуба

Георги Костадинов прекратява футболната си кариера след мача с "ЦСКА 1948"

Днес, 14:55
Изпълнителният директор Боримиров и президентът на "Левски" Наско Сираков позират с бъдещия спортен шеф Георги Костадинов (в средата)
ПФК ЛЕВСКИ
Изпълнителният директор Боримиров и президентът на "Левски" Наско Сираков позират с бъдещия спортен шеф Георги Костадинов (в средата)

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов прекратява футболната си кариера и ще е спортен директор на клуба - вакантна към момента длъжност. Това обявиха "сините" на официалния си сайт.

"Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на „Левски“, да имат водеща роля в развитието на клуба - пише в съобщението. - В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948."

Въпросният мач в понеделник ще е под №98 за Костадинов със "синята фланелка". 35-годишният халф по прякор Мечката, който е родом от Царево, играе за втори път в "Левски" след периода 2015-2017 г. Обичал е екипите още на "Нафтекс", "Черноморец" (Поморие), "Лудогорец", "Берое", "Макаби" (Хайфа, Изр), "Арсенал" (Тула, Рус) и АПОЕЛ (Кип). Той има и 44 мача за националния отбор. През този сезон Костадинов бе в игра общо в 33 срещи на "сините", в които вкара 1 гол.   

За последно "Левски" имаше спортен шеф, когато собственик на клуба бе Васил Божков - тогава с функцията бе натоварен настоящият изпълнителен директор Даниел Боримиров.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Георги Костадинов

Още новини по темата

"Левски" би и титулярите на ЦСКА в последното дерби за сезона
16 Май 2026

Треньорът на "Левски": Дербито с ЦСКА ще е по-различно от предните
15 Май 2026

БФС наложи глоби почти само на "Левски"
12 Май 2026

Веласкес обяви първи нов играч в "Левски"
11 Май 2026

"Лудогорец" направи шпалир, но вгорчи празника на "Левски"
09 Май 2026

Веласкес обеща "Левски" да не се отпуска утре
08 Май 2026

Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач
05 Май 2026

"Левски" успя! "Сините" са с титлата след 17 години пауза
02 Май 2026

Веласкес предупреди "Левски" да няма еуфория утре
01 Май 2026

Новият собственик поема "Левски" с над 11 млн. евро дългове
28 Апр. 2026

"Левски" постигна шампионски обрат срещу ЦСКА
25 Апр. 2026

"Левски" има нов собственик
24 Апр. 2026

Позабравен играч се връща за "Левски" в съботното дерби

23 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса