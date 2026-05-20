Капитанът на "Левски" става спортен директор на клуба

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов прекратява футболната си кариера и ще е спортен директор на клуба - вакантна към момента длъжност. Това обявиха "сините" на официалния си сайт.

"Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на „Левски“, да имат водеща роля в развитието на клуба - пише в съобщението. - В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948."

Въпросният мач в понеделник ще е под №98 за Костадинов със "синята фланелка". 35-годишният халф по прякор Мечката, който е родом от Царево, играе за втори път в "Левски" след периода 2015-2017 г. Обичал е екипите още на "Нафтекс", "Черноморец" (Поморие), "Лудогорец", "Берое", "Макаби" (Хайфа, Изр), "Арсенал" (Тула, Рус) и АПОЕЛ (Кип). Той има и 44 мача за националния отбор. През този сезон Костадинов бе в игра общо в 33 срещи на "сините", в които вкара 1 гол.

За последно "Левски" имаше спортен шеф, когато собственик на клуба бе Васил Божков - тогава с функцията бе натоварен настоящият изпълнителен директор Даниел Боримиров.