Въртележка определи втория изпадащ от Първа лига

БГНЕС Ясен Петров бе назначен през януари като треньор на "Добруджа" със задачата да спаси отбора от изпадане, но не направи чудо.

"Добруджа" е вторият сигурен изпадащ от Първа лига. Това стана след домакинска загуба с 1:2 от вече осигурилия си оставането "Ботев" (Вр) в мач от XXXVI кръг в Първа лига, който е предпоследен в програмата на третата група от втората фаза на първенството.

Не само загубата определи съдбата на "Добруджа", но и победата на "Спартак 1918" (Вн) с 2:0 навън над изпадналия "Монтана". Това позволи на варненци да съберат 34 точки, докато тимът от Добрич остана с 30 т. преди последния си мач.

Така "Добруджа" последва "Монтана", като и двата отбора не успяха да се задържат в Първа лига, след като влязоха там през май м.г. След тъжния край на този сезон треньорът на отбора от Добрич Ясен Петров заяви: "Много напрежение се събра във футболистите. От първия ни момент заедно всяка наша среща беше финал. Някои могат да го преодоляват, други не. Убеден съм, че футболистите дадоха всичко от себе си. Явно с това нещо не успяхме да се справим. Имахме златен шанс да си осигурим повече точки, и то кръгове преди последните. Там не съумяхме. Някъде си помислихме, че може с по-малко усилия, някъде, че сме по-добър отбор. Нашият отбор не може да си позволи да не е на 100 процента. Оттук нататък е важно бъдещето на "Добруджа". Въпросът е какво ще се случва. Публиката е прекрасна. Убеден съм, че тази публика ще продължи да го подкрепя. Удоволствие бе да съм тук 5 месеца. В Добрич има уникални условия да се развива футбола. Каквото и да стане, оттук нататък зависи само от самия собственик. Много хора ми казаха, че съм луд, но съм щастлив, че опитахме заедно. Явно това, че имахме малко точки - стартирахме с 12 пункта, всеки мач финал – опитахме се, но резултатът е такъв. Не съжалявам за нито един момент тук."

Сега остава да се определи последният отбор, който изпада директно, т.е. завършилият на 14-ото място, както и този, който ще играе бараж с втория от Втора лига, т.е. 13-ият в крайното класиране.

Тази вечер "Септември" излезе на 12-о място с 35 т., след като победи с 1:0 "Берое" навън. Старозагорци отстъпиха на 13-та позиция с 34 т., колкото има и 14-ият - "Спартак 1918".

В последния кръг на 22 май "Спартак 1918" приема "Локомотив 1929" (Сф), "Берое" гостува срещу "Ботев" (Вр), а "Септември" приема "Добруджа".