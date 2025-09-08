Медия без
Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

14 Септ. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 15 септември

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Канада
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - България
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Португалия

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил, финали

Футбол

Нова спорт

16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шарджа" - "Ал Гарафа"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Вахда" - "Ал Итихад"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Славия"
20:30 Първа лига: "Черно море" - "Добруджа"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Верона" - "Кремонезе"
21:45 Серия А: "Комо" - "Дженоа"

Макс спорт 1

20:00 Благотворителен мач: Легенди на Португалия - Световни легенди

Диема спорт 2

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Сад"

Диема спорт 3

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Ахли" - "Насаф"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Сарагоса" - "Албасете"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Майорка"

 

ВТОРНИК, 16 септември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Чехия
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Финландия
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Белгия

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Лека атлетика: СП в Токио

Макс спорт 1

16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Сърбия - Китай

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил и жени, финали

Футбол

Нова спорт

10:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мелбърн Сити" - "Санфрече Хирошима" 
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида Зелвия" - "Сеул" 
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Мохун Баган" - "Ахал" 
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шабаб Ал Ахли" - "Трактор"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Хилал" - "Ал Духаил"

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Гангуон" - "Шанхай Шънхуа"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Джохор"
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Кристъл Палас" - "Милуол"

Макс спорт 3

13:00 Младежка Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
19:45 Шампионска лига: "Атлетик" (Билбао) - "Арсенал"
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: ПСВ "Айндховен" - "Юнион Сен Жилоа"
22:00 Шампионска лига: "Ювентус" - "Борусия" (Дортмунд)
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Велес Сарсфилд" - "Расинг Клуб"
03:30 Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач: "Ланус" - "Флуминензе"

Диема спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Шефилд Уензди" - "Гримзби"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Брентфорд" - "Астън Вила" 

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Карабах"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Тотнъм" - "Виляреал"

 

СРЯДА, 17 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду

Макс спорт 2

08:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, България - Чили
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Куба
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - Германия

Макс спорт 3

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

Макс спорт 4

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Полша - Нидерландия

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 2

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, I етап
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, I етап

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, II кръг

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, жени, финали

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Улсан" - "Чънду Жунчън"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Порт" - "Висел Кобе"

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Гамба Осака" - "Ийстърн"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Аркадаг" - "Андижан" 
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Ахли" - "Ал Халидия"
21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Насър" - "Истиклол" 

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Олимпиакос" - "Пафос"
22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Атлетико" (Мадрид)

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Будьо/Глимт"
22:00 Шампионска лига: "Байерн" (Мюнхен) - "Челси"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/16-финал: "Суонзи" - "Нотингам"

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, 1/4-финал, първи мач: "Боливар" - "Атлетико Минейро"
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Ривър Плейт" - "Палмейрас"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 18 септември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025,  Бразилия - Сърбия
13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Аржентина
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Украйна

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
14:30 Голф: Открито първенство на Франция, I ден

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, II етап
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, II етап

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, III кръг
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, III кръг

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, жени, финали

Футбол

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ууфо Тай По" - "Макартър"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Пекин Гуоан" - "Конг Ан Ханой"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Арда" - ЦСКА 

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Копенхаген" - "Байер" (Леверкузен)
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Наполи"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Брюж" - "Монако"
22:00 Шампионска лига: "Нюкасъл" - "Барселона"

Ринг

22:00 Шампионска лига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Галатасарай"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Кайрат"
01:00 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Лига де Кито" - "Сао Пауло"
03:30 Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач: "Фламенго" - "Естудиантес"

 

ПЕТЪК, 19 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
14:30 Голф: Открито първенство на Франция, II ден

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

Диема спорт 3

09:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, тренировка
11:30 Формула 1: ГП на Aзербайджан, първа тренировка
13:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, квалификация
15:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, втора тренировка

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, III етап
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
19:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
01:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
03:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
05:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
07:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

Ринг

15:30 Канадска борба: СП в Албена, лява ръка, 1/2-финали и финали

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/4-финал
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/4-финал
01:30 Лека атлетика: СП в Токио

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Ямбол, I ден

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали

Футбол

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Монтана" - "Спартак 1918" (Варна)
20:30 Първа лига: "Левски" - "Лудогорец"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Пройсен" (Мюнстер) 
21:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Санкт Паули"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Гройтер Фюрт"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Анже"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Ахли" - "Ал Хилал"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Лече" - "Каляри"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Бетис" - "Реал Сосиедад"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Уест Бромич"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Рио Аве" - "Порто"

 

СЪБОТА, 20 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду
14:00 Голф: Открито първенство на Франция, III ден

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу

Евроспорт 2

09:45 Триатлон: PTO тур, Оропеса дел Мар
15:00 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Бока Бей
16:30 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
01:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
03:00 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
05:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
07:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

Диема спорт 3

11:30 Формула 1: ГП на Aзербайджан, трета тренировка
13:15 Формула 2: ГП на Aзербайджан, спринт
15:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, квалификация

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Ямбол, II ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал

Ринг

15:30 Канадска борба: СП в Албена, лява ръка, 1/2-финали и финали

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, IV етап
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, IV етап
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/2-финал
03:00 Лека атлетика: СП в Токио

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали

Футбол

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Елверсберг"
17:00 Първа лига: "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)
19:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Евертън"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Тотнъм"
19:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Челси"
22:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Брентфорд"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Ковънтри"
17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Лийдс" 
20:00 Лига 1: "Брест" - "Ница" 
22:05 Лига 1: "Ланс" - "Лил"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Осасуна"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Болоня" - "Дженоа"
19:00 Серия А: "Верона" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Милан"

Диема спорт 3

16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Кьолн" 
21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Бохум"

Макс спорт 1

19:30 Ла Лига: "Алавес" - "Севиля"

Ринг

20:00 Примейра лига: "Авеш" - "Бенфика"
22:30 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Брага"

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Рияд"

 

НЕДЕЛЯ, 21 септември

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, 1/4-финал
13:30 Голф: Открито първенство на Франция, IV ден
21:00 НАСКАР: Ню Хемпшир

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, 1/4-финал

Евроспорт 2

09:00 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
11:00 Колоездене (жени): СП в Кигали, часовник
14:15 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
17:30 Конен спорт: Лига на нациите, Сен Тропе, прескачане на препятствия
22:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
02:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
04:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

Диема спорт 3

10:00 Формула 2: ГП на Aзербайджан, състезание
14:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, състезание

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал
16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): СП в Кигали, часовник
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, финал (II сесия)

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Лацио" - "Рома"
16:00 Серия А: "Торино" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Комо"
21:45 Серия А: "Интер" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Елче" - "Овиедо"
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Хетафе"

Диема спорт

15:00 Втора лига: "Миньор" (Перник) - "Фратрия"
17:45 Първа лига: "Септември" (София) - "Ботев" (Пловдив)
20:15 Първа лига: "Славия" - "Берое"

Ринг

15:30 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Аякс"
17:45 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Фейенорд"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Париж" - "Страсбург"
18:15 Лига 1: "Монако" - "Мец"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Олимпиакос"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Астън Вила"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 3

16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Унион" (Берлин)
18:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
20:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Волфсбург"

 

