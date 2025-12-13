Спортът по телевизията - 15 декември

Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Джон Хигинс - Антони Ковалски
16:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Шон Мърфи - Лиу Хуню
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Нийл Робъртсън - Хъ Гуоцян
22:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Джао Синтун - Робърт Милкинс
Диема спорт
17:30 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Септември" (София) - "Лудогорец"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Миньор" (Перник)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кастейон" - "Мирандес"
Ринг
20:45 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Санта Клара"
22:45 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Ещрела" (Амадора)
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Комо"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Бетис"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"
Диема спорт 3
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди" - "Дарби Каунти"