Спортът по телевизията - 15 декември

Днес, 06:06

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Джон Хигинс - Антони Ковалски
16:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Шон Мърфи - Лиу Хуню
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Нийл Робъртсън - Хъ Гуоцян
22:00 Снукър: "Шотландия Оупън", I кръг, Джао Синтун - Робърт Милкинс

Диема спорт

17:30 Футбол: Купа на България, 1/8-финал, "Септември" (София) - "Лудогорец" 

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Миньор" (Перник)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кастейон" - "Мирандес"

Ринг

20:45 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Санта Клара"
22:45 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Ещрела" (Амадора)

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Комо"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Бетис"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"

Диема спорт 3

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Уензди" - "Дарби Каунти"

 

