Спортът по телевизията - 2 март

Макс спорт 3

01:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Флорида Пантърс"

19:30 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Болоня"

21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Фиорентина"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Южна Корея - Иран

БНТ 3

11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (юноши и девойки до 19 г.)

15:40 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (младежи и девойки до 21 г.)

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (жени): ГП на Самин

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)

Ринг

18:15 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, Армения - България

22:15 Футбол: Примейра лига, "Жил Висенте" - "Бенфика"

Макс спорт 1

21:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Детройт Ред Уингс"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кордоба" - "Андора"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Мидълзбро"