Спортът по телевизията - 2 март

Макс спорт 3
01:30 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Флорида Пантърс"
19:30 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Фиорентина"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Нова спорт
11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Южна Корея - Иран
БНТ 3
11:55 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (юноши и девойки до 19 г.)
15:40 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км смесена щафета (младежи и девойки до 21 г.)
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (жени): ГП на Самин
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)
Ринг
18:15 Баскетбол: квалификация за Евро 2029, Армения - България
22:15 Футбол: Примейра лига, "Жил Висенте" - "Бенфика"
Макс спорт 1
21:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Детройт Ред Уингс"
Макс спорт 2
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кордоба" - "Андора"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Мидълзбро"