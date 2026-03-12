Медия без
Дуплантис счупи за 15-и път световния рекорд в овчарския скок

Най-новото върхово постижение на шведския феномен е 6,31 м

12 Март 2026
Арманд Дуплантис позира със знамето на Швеция след 15-ия си световен рекорд в овчарския скок.
Арманд Дуплантис позира със знамето на Швеция след 15-ия си световен рекорд в овчарския скок.

Шведският феномен в леката атлетика Арманд Дуплантис постави поредния си нов световен рекорд в овчарския скок. Двукратният олимпийски шампион подобри върховото постижение за 15-и път, печелейки надпреварата на домашния си атлетически турнир "Мондо Класик" в Упсала.

26-годишният скандинавец с американски корени преодоля 6,31 м от първи опит и добави още един сантиметър към нивото на летвата, което повдига методично през последните шест години. Мондо придоби върховото постижение на планетата през 2020 г., когато прескочи 6,17 м и прати в историята най-добрия резултат на французина Рено Лавийени - 6,16 м от 2014 г.

Оттогава Дуплантис регулярно вдига летвата с по 1 см, като 2021-ва беше единствената година, в която той пропусна да счупи рекорда. За сметка на това го направи два пъти през 2020-а, три пъти през 2022-ра, два пъти през 2023-та, три пъти през 2024-та, четири пъти през 2025-а и (засега) веднъж през 2026-а.

Второто място тази вечер зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6,00 м, а трети се нареди американецът Закъри Брадфорд с 5,90 м.

Европейският шампион Емануил Каралис, който в края на миналия месец скочи 6,17 м в националния шампионат на Гърция и застана под №2 във вечната ранглиста на дисциплината, остана чак 7-и в крайното класиране в Упсала. Представителят на южната ни съседка преодоля едва 5,80 м в най-добрия си опит.

Състезанието беше генерална репетиция за световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) от 20 до 22 март. Там Дуплантис ще преследва четвъртата си поредна титла под покрив.

