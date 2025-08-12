Нереалният Дуплантис счупи за 13-и път рекорда на овчарски скок

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис подобри световния рекорд за 13-и път. Този път домакин на новото върхово постижение стана Будапеща, а летвата беше сложена на 6,29 м по време на атлетическия турнир "Гран при" на Унгария.

Шведският феномен се състезава в унгарската столица за първи път, откакто през 2023 г. спечели там световната титла. Сега двамата с Емануил Каралис скочиха в началото по 6,02 м, а след това гъркът отпадна на 6,11.

По традиция Мондо пробва да счупи собствения си рекорд с един сантиметър и успя да го постигне за пореден път, макар и от втория си опит. Досегашното върхово постижение от 6,28 Дуплантис постави в родината си Швеция преди по-малко от два месеца - по време на турнира от Диамантената лига в Стокхолм на 15 юни.

Първият резултат №1 на планетата, който Арманд Дуплантис постави, бе преди пет години и половина - през февруари 2020-а, когато шведът скочи 6,17 м и заличи световния рекорд на френския ас Рено Лавийени (6,16 м от 2014 г.). Оттогава скандинавецът регулярно качва с по 1 см летвата на всички времена - и така вече повече от дузина пъти.