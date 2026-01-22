Ивет Лалова е дала положителна допинг проба

ЕПА/БГНЕС Бившата ни звезда в женския спринт Ивет Лалова ще се прости с осмото място на 200 метра от игрите в Рио де Жанейро.

Доскорошната ни голяма звезда в леката атлетика Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг. Пробата ѝ от олимпийските игри в Рио 2016 е тествана повторно и в нея е открито забранено вещество - остарин глюкоронид.

Международната агенция за тестване ITA обяви днес 7 положителни резултата, след извършен реанализ на проби, взети по време на игрите през 2016 г. Установяването на забранените вещества е заради въвеждането на нови методи за локализирането им, които не са били налични в момента, в който са били подложени на контрол от акредитираната по това време лаборатория. Според новите правила на МОК, въведени преди игрите в Лондон 2012 г., допинг пробите се пазят 10 години за реанализ. Това означава, че сега е последният срок да се анализират проби от Рио де Жанейро.

На игрите в Бразилия Лалова-Колио завърши на осмо място на 200 метра. Нейната проба е взета на 17 август 2016 г. В нея сега е открито наличие на забранения препарат. Остаринът е селективен модулатор на андрогенен рецептор, който действа анаболно на костната и мускулната тъкани, като допринася за натрупване на мускулна маса и предпазва от травми.

Ивет Лалова и останалите шестима уличени олимпийци са били информирани за положителните резултати, съобщава ITA. Всеки от тях има право да поиска анализ на своята Б проба.

"Ако такъв бъде поискан и потвърди резултата от А пробата, или ако анализът на Б пробата не бъде поискан, случаите ще се разглеждат като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Спортистите имат възможност да представят обяснения за положителните резултати - допълва ITA. - Спортистите също така ще бъдат временно отстранени от съответната си международна федерация, докато се проведат процедурите по управление на резултатите по техните случаи в съответствие със съответните антидопингови разпоредби. След това въпросът ще бъде отнесен от ITA до Антидопинговия отдел на Спортния арбитражен съд (CAS ADD) за разглеждане съгласно антидопинговите правила на МОК".

Тъй като седемте дела са в ход, ITA няма да прави допълнителни коментари. С обявените нови седем, общият брой на установените след реанализ положителни проби от Рио 2016 става 10.

Останалите шестима спортисти са:

>> Сослан Дауров (Блрс) - борба, 14-и в кат. 59 кг (наличие на дехидрометилтестостерон);

>> Ауримас Дидзбалис (Лат) - щанги, бронзов медалист в кат. 94 кг (наличие на метандиенон);

>> Есра Ахмед (Ег) - щанги 7-а в кат. 63 кг при жените (наличие на метандиенон);

>> Ахмед Саад (Ег) - щанги, 5-и в в кат. 62 кг (наличие на метандиенон);

>> Иван Ефремов (Узб) - щанги, 5-и в кат. 105 кг (наличие на метандиенон);

>> Рафаел Бузакарини (Браз) - джудо, 9-и в кат. 100 кг (наличие на дехидрометилтестостерон);

41-годишната Ивет Лалова прекрати състезателната си кариера преди няколко години. Ако пробата ѝ бъде потвърдена обаче тя може да получи наказание от 4 години, считано от лятото на 2016 г. и да бъдат анулирани резултатите ѝ в периода 2016-2020. В него тя няма медали от големи първенства. Последните ѝ отличия са сребърните медали на 100 и 200 м от Евро 2016 в Амстердам, което се проведе месец преди игрите в Рио.

В кариерата си Ивет Лалова има европейска титла на 100 м от Хелзинки 2012, и европейско злато на 200 м от първенството в зала през 2015 г. в Мадрид. Спечели и бронзово отличие на 60 м от европейското в Гьотеборг 2013. Тя е национална рекордьорка на 100 м с 10.77 сек.

Лалова участва на пет олимпийски игри и е член на комисията на спортистите към международната федерация World Athletics и към европейската European Athletics.

През ноември 2025 г. тя бе предложена за член на УС по време на общото събрание на българската федерация БФЛА, но не получи необходимия брой гласове и веднага след вота напусна залата.

ЛАЛОВА ОТРИЧА ДА Е ПРИЕМАЛА ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА

Часове след публикуването на информацията от ITA бе разпространено изявление от KEY Academy - агенция, която представлява Ивет Лалова-Колио. В него се казва:

"Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества и ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и защита пред компетентните органи.

Откритото вещество (остaрин) е в списъка със забранени вещества от далечната 2008 г. и е лесно откриваем, дори с по-стари методи на анализ. Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

В официално съобщение американската антидопинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати. Това е общ контекст по темата и не следва да се правят изводи по конкретния случай преди резултата от проба Б и официалните следващи процедури, но е важна информация.

Молим медиите да подхождат с необходимата прецизност към терминологията и фактите, като отчитат, че на този етап става дума за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение. Използването на термини като "уличиха" или "уличен" не са коректни на този етап.

В лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най‑успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция и заслужава да отстояваме нейното име и репутация с всички законни средства."