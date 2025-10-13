WADA е конфискувала 800 млн. дози допинг в Европа

Световната антидопингова агенция (WADA) е конфискувала общо 800 млн. дози нелегални допингиращи субстанции на територията на Европа. Това съобщи президентът на агенцията Витолд Банка с публикация в социалната мрежа "Екс".

"800 млн. дози незаконни допинг вещества и стероиди са конфискувани от европейския пазар! Благодарение на координираното сътрудничество между WADA, митническите и правоприлагащите органи, които извършиха оперативната работа на първа линия, и националните антидопингови агенции, с оперативната подкрепа на Европол и Интерпол, властите прихванаха 40 тона незаконни вещества и затвориха 35 незаконни лаборатории. Това е сериозен удар върху черния пазар на допинг, особено във фитнес индустрията, където проблемът нараства. Тази борба изисква засилено сътрудничество и по-голям ангажимент на правителствата към защита на общественото здраве, почтеността и истинския дух на спорта. Няма да спрем в тази битка!", написа 41-годишният поляк.

Изявлението на Банка идва след края на 9-ата годишна сесия на експертната група на Мрежата за антидопингово разузнаване и разследвания (ADIIN) в Лозана (8-9 октомври). Участваха служители от Отдела за разузнаване и разследвания (I&I) на WADA, на национални антидопингови организации, международни спортни федерации и на Международната агенция за тестване (ITA).

През 2022 г. WADA получи финансиране от Евросъюза за укрепване на потенциала на разследващите отдели на националните антидопингови асоциации и правоохранителните органи. В резултат бяха проведени множество акции за пресичане на контрабандата и производството на незаконни стимулиращи и други забранени в спорта препарати.

Последната такава бе в края на септември. Полската полиция и следователи от полската антидопингова агенция (POLADA) задържаха група от 8 души, занимаващи се с производство и разпространение на фалшиви лекарства, стероиди и други фармакологични средства.

На място в нелегалния цех беше открита технологична линия за производство на фалшификатите и иззета продукция за над 20 млн. злоти (4.6 млн. евро). Сред откритите в цеха препарати са били и инжекции, които нямат аналози на легалния пазар, така че употребата им може да представлява реална опасност за здравето или дори живота.