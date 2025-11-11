Световен вицешампион в спринта бе наказан за допинг

Световният вицешампион в спринта на 100 м от 2022 г. Марвин Брейси-Уилямс се е съгласил да бъде наказан за 45 месеца заради употреба на допинг. Той е бил част от разследване на федералните органи на САЩ за борба с наркотиците, което е довело до "няколко значителни резултата".

Действията срещу 31-годишния Брейси-Уилямс са започнали, след като срещу него е бил подаден сигнал за нередност. Атлетът е бил тестван и е дал положителна проба за забранено вещество. След това обаче е опитал възпрепятства разследването, но всичко е завършило с това, че в крайна сметка е оказал "съществена помощ" на властите, които са успели да разкрият и други случаи.

USADA обяви, че в случая са помагали Звеното за почтеност в атлетиката (AIU) и Американската агенция за борба с наркотиците (DEA).

"Когато правилата се прилагат както трябва, можем да държим хората отговорни, като същевременно преследваме допълнителни нарушения на антидопинговите правила и повдигаме наказателни обвинения - каза главният изп. директор на USADA Травис Тайгарт. - Това разследване вече доведе до няколко значими резултата, които ще бъдат обявени по-късно, тъй като цялостното проучване продължава. Този ​​случай е и пример за важността на сътрудничеството между организации със сходни интереси и правоприлагащи органи, когато става въпрос за изкореняване на организирани допинг схеми."

USADA не разкрива повече подробности.

В резултат от споразумението Марвин Брейси-Уилямс няма право да се състезава до ноември 2028 г. 31-годишният спринтьор има сребърен и бронзов медал на 60 м от световни първенства в зала (2014 и 2021 г.). На олимпийските игри в Рио `16 отпадна на полуфиналите.

Американецът бе в пика на кариерата си през 2022 г., когато спечели два сребърни медала на световното първенство в Юджийн (САЩ) - на 100 м и с американската щафета на 4х100 м. През 2023 г. Брейси-Уилямс изведнъж изчезна от пистите и не се появи повече на състезания.