Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Световен вицешампион в спринта бе наказан за допинг

Американецът Марвин Брейси-Уилямс се е съгласил на санкция до ноември 2028 г.

Днес, 11:44
Марвин Брейси-Уилямс
Инстаграм
Марвин Брейси-Уилямс

Световният вицешампион в спринта на 100 м от 2022 г. Марвин Брейси-Уилямс се е съгласил да бъде наказан за 45 месеца заради употреба на допинг. Той е бил част от разследване на федералните органи на САЩ за борба с наркотиците, което е довело до "няколко значителни резултата".

Действията срещу 31-годишния Брейси-Уилямс са започнали, след като срещу него е бил подаден сигнал за нередност. Атлетът е бил тестван и е дал положителна проба за забранено вещество. След това обаче е опитал възпрепятства разследването, но всичко е завършило с това, че в крайна сметка е оказал "съществена помощ" на властите, които са успели да разкрият и други случаи.

USADA обяви, че в случая са помагали Звеното за почтеност в атлетиката (AIU) и Американската агенция за борба с наркотиците (DEA).

"Когато правилата се прилагат както трябва, можем да държим хората отговорни, като същевременно преследваме допълнителни нарушения на антидопинговите правила и повдигаме наказателни обвинения - каза главният изп. директор на USADA Травис Тайгарт. - Това разследване вече доведе до няколко значими резултата, които ще бъдат обявени по-късно, тъй като цялостното проучване продължава. Този ​​случай е и пример за важността на сътрудничеството между организации със сходни интереси и правоприлагащи органи, когато става въпрос за изкореняване на организирани допинг схеми."

USADA не разкрива повече подробности.

В резултат от споразумението Марвин Брейси-Уилямс няма право да се състезава до ноември 2028 г. 31-годишният спринтьор има сребърен и бронзов медал на 60 м от световни първенства в зала (2014 и 2021 г.). На олимпийските игри в Рио `16 отпадна на полуфиналите. 

Американецът бе в пика на кариерата си през 2022 г., когато спечели два сребърни медала на световното първенство в Юджийн (САЩ) - на 100 м и с американската щафета на 4х100 м. През 2023 г. Брейси-Уилямс изведнъж изчезна от пистите и не се появи повече на състезания.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

допинг, Марвин Брейси-Уилямс

Още новини по темата

Още двама български спортисти са наказани за допинг
16 Окт. 2025

WADA е конфискувала 800 млн. дози допинг в Европа
14 Окт. 2025

Разпит за допинг хвърли сянка върху "Тур дьо Франс"
25 Юли 2025

Щангите са №1 по допинг сред олимпийските спортове
20 Юли 2025

Световната рекордьорка в маратона е уличена с допинг
18 Юли 2025

Допинг нарушение спря олимпийска шампионка от световното по плуване
05 Юли 2025

Още 5-има наши спортисти са със спрени права заради допинг
15 Юни 2025

Наш европейски вицешампион е уличен с допинг
18 Май 2025

На втория ден Григор Димитров изтръгна победата
29 Апр. 2025

Серена Уилямс: Ако бях уличена с допинг като Синер, щяха да ме накажат за 20 г.
17 Апр. 2025

Заради допинга Синер бе елиминиран за Спортист №1 в света
28 Февр. 2025

Гребецът Емил Нейков отрича да е употребявал допинг
25 Февр. 2025

Наш световен шампион по гребане е уличен с допинг
24 Февр. 2025

Световна шампионка от "златния" ансамбъл е хваната с допинг
19 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън