Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева

Подготвена е подписка за свикване на извънредно събрание на федерацията

Днес, 19:00
Протестиращите бяха предимно деца, които издигнаха раздадени им плакати
Фейсбук
Протестиращите бяха предимно деца, които издигнаха раздадени им плакати

Недоволните от ръководството на Станка Златева във федерацията по борба доведоха на протест пред Спортната палата, където се повещава спортното министерство, около сто деца от различни клубове. Дойдоха и родители, плюс основните противници на БФборба - олимпийските шампиони Семен Новиков и Армен Назарян, европейските - Кирил Милов и Едмонд Назарян, предшественикът на Златева на поста - Христо Маринов. Появи се дори тарторът на футболната агитка на ЦСКА Иван Велчев, по прякор Кюстендилеца.

Децата издигаха раздадени им плакати "Станка вън", "Станка, расистка", "Не на расизма" и други подобни, звучаха бойни маршове като "Боят настана" и "Тих бял Дунав". Разни оратори обясняваха колко лоша е Златева и как води българсакта борба към дъното.

"Готов съм да се срещна със Станка Златева и искам да го направя. Искам да говорим за актуалните неща в борбата. Аз не отказвам срещи“, заяви Семен Новиков. 

А Кирил Милов, който също като Новиков, отказва да ходи на лагерите на националния отбор и затова не участва на последното световно първенство, добави: "Тук съм, защото не съм съгласен с решенията на новото ръководство и най-вече заради недопускането на големите състезания заради липсата на консенсус по темата с треньора. Не може да се комуникира много със Станка Златева, а и не може да се вземат по-различни решения, дори да разговаряме с нея. Надявам се след протеста да можем да се състезаваме, защото съм в най-силните си години. Исках да се подготвям индивидуално, но така не можех да се състезавам на големите първенства."

Милов добави, че имал много предложения да се бори за друга държава, но отказал.

На протеста стана ясно, че скоро ще бъде внесена подписка от 44 клуба за извънредно изборно събрание, на което да се направи опит Станка Златева да бъде сменена.

 

Отговор

Същевременно БФБорба разпространи изявление, в което оборва твърденията на недоволните, които са най-вече от клуб ЦСКА, че състезатели на този клуб са пренебрегвани и не са канени да участват в подготовката на националния отбор.

В изявлението се казва: 

"В периода 23.12.2025 г. – 13.02.2026 г. БФБорба е изпратила пет официални покани до клуба. Те обхващат:
• централен лагер (05.01–19.01.2026 г.) – мъже и юноши;
• лагер (02.02–06.02.2026 г.) – мъже, класическа борба;
• международен лагер в Пореч, Хърватия (09.02–20.02.2026 г.);
• международен турнир в Тирана, Албания (26.03–01.04.2026 г.);
• лагер за юноши (16.02–26.02.2026 г.), свързан с международен турнир.

В тези покани фигурират конкретни състезатели на ЦСКА - при това многократно и в различни етапи на подготовката, включително за международни прояви

Когато в рамките на два месеца са изпратени пет покани, става дума за последователна селекционна политика от страна на БФБорба, а не за изолация. Същото се потвърждава и от факта, че общо 6 състезатели на ЦСКА ще бъдат включени в националните отбори за юноши и девойки до 23 г., които ще участват в предстоящото европейско първенство в Сърбия. Това е още едно конкретно доказателство, че състезатели на клуба не само участват в подготовката, но и получават доверие за представянето на България на най-високото континентално ниво".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

борба, Станка Златева

Още новини по темата

Треньорът на класиците не издържа на поредния скандал в борбата
03 Февр. 2026

Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба
18 Септ. 2025

Българската борба спечели първи медал от световното първенство
17 Септ. 2025

13 български борци отиват на световното без амбиции и цели
10 Септ. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов пропуска световното по борба
18 Авг. 2025

Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново
16 Юни 2025

БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион
13 Юни 2025

Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция
13 Май 2025

Националният отбор по борба се разбунтува
08 Май 2025

Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг
24 Апр. 2025

Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор
17 Апр. 2025

БФБорба уволни всички треньори на националните отбори
15 Апр. 2025

Кирил Милов стана европейски шампион по борба
13 Апр. 2025

Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025
12 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?