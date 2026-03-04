Недоволни в борбата изкараха деца на протест срещу Станка Златева

Недоволните от ръководството на Станка Златева във федерацията по борба доведоха на протест пред Спортната палата, където се повещава спортното министерство, около сто деца от различни клубове. Дойдоха и родители, плюс основните противници на БФборба - олимпийските шампиони Семен Новиков и Армен Назарян, европейските - Кирил Милов и Едмонд Назарян, предшественикът на Златева на поста - Христо Маринов. Появи се дори тарторът на футболната агитка на ЦСКА Иван Велчев, по прякор Кюстендилеца.

Децата издигаха раздадени им плакати "Станка вън", "Станка, расистка", "Не на расизма" и други подобни, звучаха бойни маршове като "Боят настана" и "Тих бял Дунав". Разни оратори обясняваха колко лоша е Златева и как води българсакта борба към дъното.

"Готов съм да се срещна със Станка Златева и искам да го направя. Искам да говорим за актуалните неща в борбата. Аз не отказвам срещи“, заяви Семен Новиков.

А Кирил Милов, който също като Новиков, отказва да ходи на лагерите на националния отбор и затова не участва на последното световно първенство, добави: "Тук съм, защото не съм съгласен с решенията на новото ръководство и най-вече заради недопускането на големите състезания заради липсата на консенсус по темата с треньора. Не може да се комуникира много със Станка Златева, а и не може да се вземат по-различни решения, дори да разговаряме с нея. Надявам се след протеста да можем да се състезаваме, защото съм в най-силните си години. Исках да се подготвям индивидуално, но така не можех да се състезавам на големите първенства."

Милов добави, че имал много предложения да се бори за друга държава, но отказал.

На протеста стана ясно, че скоро ще бъде внесена подписка от 44 клуба за извънредно изборно събрание, на което да се направи опит Станка Златева да бъде сменена.

Отговор

Същевременно БФБорба разпространи изявление, в което оборва твърденията на недоволните, които са най-вече от клуб ЦСКА, че състезатели на този клуб са пренебрегвани и не са канени да участват в подготовката на националния отбор.

В изявлението се казва:

"В периода 23.12.2025 г. – 13.02.2026 г. БФБорба е изпратила пет официални покани до клуба. Те обхващат:

• централен лагер (05.01–19.01.2026 г.) – мъже и юноши;

• лагер (02.02–06.02.2026 г.) – мъже, класическа борба;

• международен лагер в Пореч, Хърватия (09.02–20.02.2026 г.);

• международен турнир в Тирана, Албания (26.03–01.04.2026 г.);

• лагер за юноши (16.02–26.02.2026 г.), свързан с международен турнир.

В тези покани фигурират конкретни състезатели на ЦСКА - при това многократно и в различни етапи на подготовката, включително за международни прояви

Когато в рамките на два месеца са изпратени пет покани, става дума за последователна селекционна политика от страна на БФБорба, а не за изолация. Същото се потвърждава и от факта, че общо 6 състезатели на ЦСКА ще бъдат включени в националните отбори за юноши и девойки до 23 г., които ще участват в предстоящото европейско първенство в Сърбия. Това е още едно конкретно доказателство, че състезатели на клуба не само участват в подготовката, но и получават доверие за представянето на България на най-високото континентално ниво".