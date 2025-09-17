Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българската борба спечели първи медал от световното първенство

Юлияна Янева достигна за първи път в кариерата си до схватка за титлата

Днес, 19:30
Юлияна Янева
bul-wrestling
Юлияна Янева

Европейската шампионка от Загреб 2023 Юлияна Янева спечели първия си медал от световно първенство по борба при жените.

Той ще е поне сребърен, тъй като, отново в хърватската столица, 27-годишната националка от Кукорево, Ямболско победи четири силни съпернички и утре ще се бори за титлата в кат. 68 кг. Това е и първо световно отличие за българската борба, откакто през пролетта президент на федерацията стана 5-кратната шампионка на планетата и двукратна сребърна олимпийска медалистка Станка Златева.

Янева започна с туш срещу еврошампионката от 2020 г. Ханъм Велиева (Рус), след това надви със 7:6 т. петата от олимпийските игри в Париж 2024 Сол Гум Парк (КНДР), а на четвъртфиналите отстрани с 8:4 Катерина Зеленик (Рум), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.

На полуфинала тази вечер Янева се справи убедително със световната шампионка от Тирана 2024 Дзиа Лун (Кит) с 6:1 т. Така утре ще се бори за титлата срещу японката Ами Ишии - световна шампионка в кат. 72 кг. Досега най-доброто класиране на Юлияна на световно първенство при жените бе 5-о място през 2019 г.

Другата българска боркиня в днешната сесия при жените - Биляна Дудова, получи втори шанс и утре ще се бори на репешажите за бронза в кат. 62 кг. Петкратната европейска шампионка загуби на старта от Ок Джу Ким, а после севернокорейката стигна до финала срещу японката Сакура Мотоки и така изтегли 28-годишната врачанка на репешаж.

Дудова ще започне утре в 11:30 ч. срещу Аурора Кампаня (Ит), а при успех съперничка ще ѝ бъде индийката Манша. Ако се справи и с нея, вече ще спори за бронза срещу рускинята Амина Танделова - европейска вицешампионка до 23 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

борба, Юлияна Янева, Биляна Дудова

Още новини по темата

13 български борци отиват на световното без амбиции и цели
10 Септ. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов пропуска световното по борба
18 Авг. 2025

Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново
16 Юни 2025

БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион
13 Юни 2025

Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция
13 Май 2025

Националният отбор по борба се разбунтува
08 Май 2025

Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг
24 Апр. 2025

Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор
17 Апр. 2025

БФБорба уволни всички треньори на националните отбори
15 Апр. 2025

Кирил Милов стана европейски шампион по борба
13 Апр. 2025

Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025
12 Апр. 2025

Рамазанов спечели и европейска титла за България
09 Апр. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов стигна до финал на Евро 2025
08 Апр. 2025

Федерацията задължи руските борци да говорят само на български
04 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар