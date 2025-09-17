Българската борба спечели първи медал от световното първенство

Европейската шампионка от Загреб 2023 Юлияна Янева спечели първия си медал от световно първенство по борба при жените.

Той ще е поне сребърен, тъй като, отново в хърватската столица, 27-годишната националка от Кукорево, Ямболско победи четири силни съпернички и утре ще се бори за титлата в кат. 68 кг. Това е и първо световно отличие за българската борба, откакто през пролетта президент на федерацията стана 5-кратната шампионка на планетата и двукратна сребърна олимпийска медалистка Станка Златева.

Янева започна с туш срещу еврошампионката от 2020 г. Ханъм Велиева (Рус), след това надви със 7:6 т. петата от олимпийските игри в Париж 2024 Сол Гум Парк (КНДР), а на четвъртфиналите отстрани с 8:4 Катерина Зеленик (Рум), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.

На полуфинала тази вечер Янева се справи убедително със световната шампионка от Тирана 2024 Дзиа Лун (Кит) с 6:1 т. Така утре ще се бори за титлата срещу японката Ами Ишии - световна шампионка в кат. 72 кг. Досега най-доброто класиране на Юлияна на световно първенство при жените бе 5-о място през 2019 г.

Другата българска боркиня в днешната сесия при жените - Биляна Дудова, получи втори шанс и утре ще се бори на репешажите за бронза в кат. 62 кг. Петкратната европейска шампионка загуби на старта от Ок Джу Ким, а после севернокорейката стигна до финала срещу японката Сакура Мотоки и така изтегли 28-годишната врачанка на репешаж.

Дудова ще започне утре в 11:30 ч. срещу Аурора Кампаня (Ит), а при успех съперничка ще ѝ бъде индийката Манша. Ако се справи и с нея, вече ще спори за бронза срещу рускинята Амина Танделова - европейска вицешампионка до 23 г.