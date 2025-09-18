Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба

Юлина Янева е световна вицешампионка по борба в кат. 68 кг, след като на първенството в Загреб (Хър) загуби драматично финалната схватка срещу японката Ами Ишии.

В първия си въобще финал на такъв шампионат 27-годишната Янева поведе с 2:0 т. в първата част и имаше аванс от 2:1 на почивката. Точно в края на частта Ишии - световна шампионка в по-горната кат. 72 кг, направи акция и получи 2 т., но след оспорване от българския щаб се оказа, че точките са дошли след изтичането на трите минути.

Така втората част започна с аванс на европейската шампионка от 2023 г. Янева, но тя го удържа само една минута, преди японката да я свали на тепиха и да мине зад гърба, за да поведе с 3:2. Българката се хвърли в акции и малко преди изтичането на времето успя да свали Ишии, но не и да мине зад нея. Въпреки това треньорите Серафим Бързаков и Симеон Щерев подадоха протест. Той не бе уважен и бе начислена допълнителна точка за Ишии, с което се оформи крайният резултат от 4:2.

По-рано тази вечер Биляна Дудова по подобен начин не успя да спечели третия си медал от световно първенство. Четирикратната европейска шампионка премина успешно през репешажите за бронза в кат. 62 кг, след като победи Аурора Кампаня (Ит) с 3:0 и индийката Маниша с 9:0.

В малкия финал Дудова излезе срещу Амина Танделова (Рус), европейска вицешампионка до 23 г. Българката поведе с 2:0 т. още в средата на първата част и до почивката даде 1 т. на съперничката след избутване от тепиха. При 2:1 Дудова започна само да се защитава и това я подведе, защото 25 секунди преди края на схатката рускинята се гмурна и направи захват за краката, след което я повали за две точки. До края Биляна не успя да направи нищо повече и загуби с 2:3. Крайното 2:4 бе оформено накрая, отново след наказателна точка за неуспешен протест на Симеон Щерев.

Така Дудова не можа да събере пълен комплект световни медали и остана с досегашния си актив от титла (2021) и сребро (2018) от първенства на планетата.