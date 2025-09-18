Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Юлияна Янева стана световна вицешампионка по борба

27-годишната българка допусна обрат срещу японка във финала на първенството в Загреб

18 Септ. 2025
Медалът от Загреб е първи за Юлияна Янева от световно първенство
bul-wrestling
Медалът от Загреб е първи за Юлияна Янева от световно първенство

Юлина Янева е световна вицешампионка по борба в кат. 68 кг, след като на първенството в Загреб (Хър) загуби драматично финалната схватка срещу японката Ами Ишии.

В първия си въобще финал на такъв шампионат 27-годишната Янева поведе с 2:0 т. в първата част и имаше аванс от 2:1 на почивката. Точно в края на частта Ишии - световна шампионка в по-горната кат. 72 кг, направи акция и получи 2 т., но след оспорване от българския щаб се оказа, че точките са дошли след изтичането на трите минути.

Така втората част започна с аванс на европейската шампионка от 2023 г. Янева, но тя го удържа само една минута, преди японката да я свали на тепиха и да мине зад гърба, за да поведе с 3:2. Българката се хвърли в акции и малко преди изтичането на времето успя да свали Ишии, но не и да мине зад нея. Въпреки това треньорите Серафим Бързаков и Симеон Щерев подадоха протест. Той не бе уважен и бе начислена допълнителна точка за Ишии, с което се оформи крайният резултат от 4:2.

По-рано тази вечер Биляна Дудова по подобен начин не успя да спечели третия си медал от световно първенство. Четирикратната европейска шампионка премина успешно през репешажите за бронза в кат. 62 кг, след като победи Аурора Кампаня (Ит) с 3:0 и индийката Маниша с 9:0.

В малкия финал Дудова излезе срещу Амина Танделова (Рус), европейска вицешампионка до 23 г. Българката поведе с 2:0 т. още в средата на първата част и до почивката даде 1 т. на съперничката след избутване от тепиха. При 2:1 Дудова започна само да се защитава и това я подведе, защото 25 секунди преди края на схатката рускинята се гмурна и направи захват за краката, след което я повали за две точки. До края Биляна не успя да направи нищо повече и загуби с 2:3. Крайното 2:4 бе оформено накрая, отново след наказателна точка за неуспешен протест на Симеон Щерев.

Така Дудова не можа да събере пълен комплект световни медали и остана с досегашния си актив от титла (2021) и сребро (2018) от първенства на планетата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

борба, Юлияна Янева, Биляна Дудова

Още новини по темата

Българската борба спечели първи медал от световното първенство
17 Септ. 2025

13 български борци отиват на световното без амбиции и цели
10 Септ. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов пропуска световното по борба
18 Авг. 2025

Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново
16 Юни 2025

БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион
13 Юни 2025

Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция
13 Май 2025

Националният отбор по борба се разбунтува
08 Май 2025

Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг
24 Апр. 2025

Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор
17 Апр. 2025

БФБорба уволни всички треньори на националните отбори
15 Апр. 2025

Кирил Милов стана европейски шампион по борба
13 Апр. 2025

Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025
12 Апр. 2025

Рамазанов спечели и европейска титла за България
09 Апр. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов стигна до финал на Евро 2025
08 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар