13 български борци отиват на световното без амбиции и цели

БГНЕС Селекционерът на женския отбор Симеон Щерев (вляво) и този на класиците Стоян Добрев (в средата) слушат главния секретар на БФБ Недко Мариянов, който говори пред медиите преди световното по борба.

Общо 13 борци ще представят България на световното първенство по борба в Загреб (13-21 септември). Най-много участници страната ни ще има в свободния стил - шестима, в класическия стил изпращаме четирима, а при жените състезателките ни са три. В навечерието на шампионата от федерацията подчертаха, че няма поставени високи цели към никой от тях, а турнирът ще бъде използван да "гради основите на бъдещето".

Основната причина за липсата на амбиции в най-успешния български индивидуален спорт е отсъствието по различни причини от състава на тримата най-титулувани наши борци в момента - олимпийските шампиони от Париж 2024 Магомед Рамазанов и Семен Новиков и европейския шампион от Братислава 2025 Кирил Милов. Първият е контузен, а вторите двама не се съобразиха с правилата на БФБ да водят централизирана подготовка и бяха извадени от националния отбор.

"Над сто клуба са подкрепили г-жа Станка Златева като президент заради нейната програма и всички искат промяна. Не очакваме резултати на това световно и на следващото, защото това е материалът, който са ни завещали от предишното ръководство за последните осем години. Искаме да развиваме кадети, очакваме резултати след години. Към клуб ЦСКА няма специално отношение", коментира главният секретар на федерацията Недко Мариянов, визирайки отсъствието именно на състезателите на "армейците", покровителствани от доскорошния "бащица" на българската борба Гриша Ганчев.

"Неприятно е, най-вече за Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе останалите момчета на световното първенство - посочи пък селекционерът на класиците Стоян Добрев. - За съжаление, той избра другата страна и ще пропусне турнира. И той е губещ, и българската борба е губеща. Той трябва да бъде пример за младите момчета с присъствието в залата, с начина на тренировки, с отношението си. Тези деца трябва да видят от някого и той беше човекът, който можеше да помогне."

В отсъствието на двете звезди в класическия стил Новиков и Милов треньорът ще разчита на Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и завърналия се на тепиха депутат от ГЕРБ Даниел Александров (87 кг). Именно народният представител се явява директен заместник на олимпийския шампион. По ирония на съдбата Александров обяви за втори път край на кариерата си през юни, след като загуби финала на държавното първенство в Пловдив именно от Новиков.

Ето и всички останали състезатели, които ще представят България на световното в хърватската столица:

СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАГРЕБ 2025



Класически стил (треньор Стоян Добрев)

Николай Вичев (63 кг)

Дейвид Димитров (72 кг)

Стоян Кубатов (77 кг)

Даниел Александров (87 кг)

Свободен стил (треньор Радослав Великов)

Ивайло Тисов (57 кг)

Микяй Наим (65 кг)

Рамазан Рамазанов (74 кг)

Ахмед Батаев (92 кг)

Ахмед Магамаев (97 кг)

Ален Хубулов (125 кг)

Жени (треньор Симеон Щерев)

Биляна Дудова (62 кг)

Юлияна Янева (68 кг)

Ванеса Георгиева (76 кг)