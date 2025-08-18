Олимпийският шампион Рамазанов пропуска световното по борба

bul-wrestling Магомед Рамазанов все още няма медал от световно първенство в кариерата си, нито като национал на Русия, нито като национал на България

Олимпийският и европейски шампион по свободна борба Магомед Рамазанов няма да участва на световното първенство в Загреб (13-21 септември), съобщи БНТ.

32-годишният дагестанец с български паспорт има проблеми в дясното рамо и ще се подложи на операция, която го вади от строя за известно време. Роденият село Октябрское, Хасавюртски район борец има в кариерата си и златен медал от световния Гран при турнир, който се проведе именно в Загреб миналата година преди олимпийските игри в Париж, но никога не е печелил световно отличие.

Към момента БФБорба е заявила за участие на световното в хърватската столица 7 борци в свободния стил и 3 при жените. Няма подадени документи за нито един от състезателите в класическия стил.

Както е известно, повечето от националите там са от клуб ЦСКА и са покровителствани от доскорошния "бащица" на борбата Гриша Ганчев. Те отказват да се готвят при новия треньор Стоян Добрев, а на свой ред новото ръководство на БФБорба, в лицето на президента Станка Златева, е категорично, че при това положение няма да участват на световното. Сред бойкотиращите са другият ни олимпийски шампион от Париж 2024 и втори в Европа в кат. 87 кг - Семен Новиков, и европейският златен медалист от Братислава 2025 в кат. 97 кг Кирил Милов.

Златева вчера отново потвърди намерението на БФБорба да не се съобразява с претенциите на борците от класическия стил. Представители на ЦСКА не са в националния ни отбор и на провеждащото се в момента в Самоков световно за юноши и девойки до 20 г.

„Има официални покани към клуб ЦСКА - лични покани, и никой не искаше да дойде на подготовка. Има правила в тази държава, има си правила във федерацията. Взето е решение, че след като те не спазиха срока, който е даден и не са дошли, няма как да ги допуснем“, обяви 5-кратната световна шампионка пред БНТ.