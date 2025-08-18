Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Олимпийският шампион Рамазанов пропуска световното по борба

Дагестанецът с български паспорт ще се подложи на операция

Днес, 16:13
Магомед Рамазанов все още няма медал от световно първенство в кариерата си, нито като национал на Русия, нито като национал на България
bul-wrestling
Магомед Рамазанов все още няма медал от световно първенство в кариерата си, нито като национал на Русия, нито като национал на България

Олимпийският и европейски шампион по свободна борба Магомед Рамазанов няма да участва на световното първенство в Загреб (13-21 септември), съобщи БНТ. 

32-годишният дагестанец с български паспорт има проблеми в дясното рамо и ще се подложи на операция, която го вади от строя за известно време. Роденият село Октябрское, Хасавюртски район борец има в кариерата си и златен медал от световния Гран при турнир, който се проведе именно в Загреб миналата година преди олимпийските игри в Париж, но никога не е печелил световно отличие.

Към момента БФБорба е заявила за участие на световното в хърватската столица 7 борци в свободния стил и 3 при жените. Няма подадени документи за нито един от състезателите в класическия стил.

Както е известно, повечето от националите там са от клуб ЦСКА и са покровителствани от доскорошния "бащица" на борбата Гриша Ганчев. Те отказват да се готвят при новия треньор Стоян Добрев, а на свой ред новото ръководство на БФБорба, в лицето на президента Станка Златева, е категорично, че при това положение няма да участват на световното. Сред бойкотиращите са другият ни олимпийски шампион от Париж 2024 и втори в Европа в кат. 87 кг - Семен Новиков, и европейският златен медалист от Братислава 2025 в кат. 97 кг Кирил Милов.

Златева вчера отново потвърди намерението на БФБорба да не се съобразява с претенциите на борците от класическия стил. Представители на ЦСКА не са в националния ни отбор и на провеждащото се в момента в Самоков световно за юноши и девойки до 20 г.

„Има официални покани към клуб ЦСКА - лични покани, и никой не искаше да дойде на подготовка. Има правила в тази държава, има си правила във федерацията. Взето е решение, че след като те не спазиха срока, който е даден и не са дошли, няма как да ги допуснем“, обяви 5-кратната световна шампионка пред БНТ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

борба, Магомед Рамазанов, Станка Златева

Още новини по темата

Наш олимпийски шампион остана без жилище във Велико Търново
16 Юни 2025

БФБорба извади от отбора олимпийски и европейски шампион
13 Юни 2025

Олимпийски шампион по борба е арестуван в мрежа за проституция
13 Май 2025

Националният отбор по борба се разбунтува
08 Май 2025

Старата БФБорба взела още руснаци и оставила 1.4 млн. лв. дълг
24 Апр. 2025

Борците се разбунтуваха и си поискаха обратно уволнения руски треньор
17 Апр. 2025

БФБорба уволни всички треньори на националните отбори
15 Апр. 2025

Кирил Милов стана европейски шампион по борба
13 Апр. 2025

Семен Новиков загуби схватката за титлата на Евро 2025
12 Апр. 2025

Рамазанов спечели и европейска титла за България
09 Апр. 2025

Олимпийският шампион Рамазанов стигна до финал на Евро 2025
08 Апр. 2025

Федерацията задължи руските борци да говорят само на български
04 Апр. 2025

Станка Златева: Предишните изтриха информацията от БФБорба
02 Апр. 2025

Станка Златева започна разчистването в БФБорба
22 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар