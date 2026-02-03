Медия без
Треньорът на класиците не издържа на поредния скандал в борбата

Стоян Добрев напусна поста си след провален опит за обединителен лагер

Днес, 16:04
Стоян Добрев се задържа по-малко от година на поста треньор на националния отбор по борба класически стил.
Стоян Добрев се задържа по-малко от година на поста треньор на националния отбор по борба класически стил.

Селекционерът на националния отбор по борба класически стил Стоян Добрев подаде оставка. Той стори това ден след проваления опит за обединителен лагер в комплекс "Диана", в който трябваше да участват и борците от опозиционното крило, предвождано от Гриша Ганчев, т.е. тези, които отказваха централизирана подготовка. Сред тях бяха звездите от ЦСКА - олимпийският шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов.

Те са провели 40-минутна среща с Добрев, но така и не са изгладили противоречията и в крайна сметка са се отказали да се включат в лагера. Съответно няма да приемат централизираната подготовка.

"Не се разбрахме. По този начин няма да може да участват на международни състезания. Губят те, губи цялата борба", коментира Добрев пред bTV. Пред телевизията Новиков заяви, че Добрев е заявил, че няма против предшественикът му Сослан Фарниев да присъства на тренировките. "Това е дискриминация спрямо нас", коментира ситуацията и скандала Новиков. Самият Добрев не потвърди за Фарниев, но и не отрече това. Той също така намекна, че само изпълнява указанията и програмата, сведени му от ръководството. А относно оставката си каза: "Решението не е спонтанно, не е от вчера. Имаме различни виждания (б.ред. - с ръководството)."

Треньорът се задържа на поста по-малко от година, след като беше назначен през април м.г. от Станка Златева, която малко преди това беше избрана за президент на федерацията по борба. Преди да заеме поста той водеше сръбските национали по борба. Сега напускането на Стоян Добрев е пореден удар за Златева и цялото ръководство.

Оставката идва преди важните турнири "Дан Колов - Никола Петров" и "Петко Сираков - Иван Илиев", както и два месеца европейското първенство в Албания.

В същото време борците в свободния стил се готвят на лагер в Дагестан, а след това ще вземат участие на рейтинговия турнир в Албания в края на февруари. В състава на свободняците има шестима борци, родени в Русия или бивши руски републики. Петима от тях спечелиха титлите на последното държавно първенство, а олимпийският шампион Магомед Рамазанов пропусна турнира заради контузия.

Тяхното присъствие обаче компрометира обещанията на новото ръководство на федерацията да се работи с български таланти и да не се разчита на натурализирани борци. Сега се оказа, че директивата се изпълнява само при класическия стил.

