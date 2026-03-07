Медия без
Тервел Замфиров към сестра си: Липсваш ни, Малена!

Двама наши сноубордисти влязоха в Топ 16 на паралелния слалом в Шплиндерув Млин

Днес, 15:31
Тервел Замфиров изрази публично подкрепа към сестра си Малена Замфирова по време на състезанието в Шплиндерув Млин.
Тервел Замфиров изрази публично подкрепа към сестра си Малена Замфирова по време на състезанието в Шплиндерув Млин.

Само три дни след ужасния инцидент, който преживя Малена Замфирова, по-големият ѝ брат Тервел Замфиров събра психически и физически сили за участие в паралелния слалом за Световната купа по сноуборд в Шплиндерув Млин и дори за класиране в Топ 8. Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Милано Кортина 2026 зае 8-о място в крайното класиране, след като беше споходен и от малко късмет.

21-годишният софиянец даде 16-о време в квалификациите и на 1/8-финалите трябваше да се изправи срещу най-бързия в пресявките - Даниеле Багоца. Италианецът спечели гонката, но повторенията показаха, че на предпоследната врата е минал от вътрешната страна на колчето, и той беше дисквалифициран.

Докато чакаха решението на съдиите, Тервел се обърна пред ТВ камерите към сестра си с думите: Hey Malena, we miss you here! (Хей, Малена, липсваш ни тук!). След това на 1/4-финалите Замфиров загуби срещу друг италианец - Маурицио Бормолини, и приключи участие.

Впоследствие Бормолини пък стигна до крайната победа, изпреварвайки във финала японеца Рюсуке Шинохара. За третото място се пребори още един италианец - Мирко Феличети, който в малкия финал беше по-бърз от Дарио Кавизел от Швейцария.

В Топ 16 днес място намери още един българин. Радослав Янков завърши на 13-а позиция, след като преодоля квалификациите с 12-о време и отпадна на 1/8-финалите срещу Андреас Промегер (Австрия). Третият наш национал - Александър Кръшняк, се нареди 31-ви в пресявките и остана далеч от директните елиминации в Топ 16.

 

ПРИ МАЛЕНА

Ситуацията около самата Малена Замфирова продължава да е много тежка. 16-годишната тийнейджърка трябваше да бъде оперирана в болница в австрийския град Грац в петък, но хирурзите са преценили, че състоянието ѝ не позволява безопасно провеждане на сложната интервенция.

Малена е с множество травми - две фрактури на бедрената кост, както и наранявания на таза, в гръбначния стълб и лопатката на рамото. Най-належаща е операцията за фиксиране на бедрената кост, но първо трябва да бъде стабилизирано цялостното ѝ състояние.

Същевременно в Чехия продължава да тече разследването на самия инцидент, довел до тежките контузии за Замфирова. Въпреки първоначалните информации за употреба на алкохол от страна на туриста, помел българката в равната зона на пистата в Шплиндерув Млин, от чешката полиция обявиха, че скиорът не е бил в нетрезво състояние.

 

ПОДКРЕПА ОТ FIS

От международната федерация по ски (FIS) публикуваха в социалните мрежи емоционално обръщение към Малена Замфирова, с което изразиха подкрепата си към пострадалата българска сноубордистка.

"Малена Замфирова беше сериозно контузена след тренировка преди Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин този уикенд. Сблъсъкът причини множество фрактури и българската състезателка беше транспортирана с хеликоптер до болница, където получи спешна медицинска помощ. Поради тежестта на нараняванията ѝ, сезонът на Малена за съжаление приключи преждевременно. 16-годишната състезателка, която вече се смята за един от най-обещаващите таланти на България в зимните спортове, направи забележително впечатление в Световната купа с три подиума досега - включително трето място в Криница само преди няколко дни. Малена, желаем ти бързо възстановяване - знаем, че ще се върнеш по-силна от всякога!"

 

