Само един от олимпийците ни влезе в Топ 16 на сноуборда в Криница

Ветеранът Радослав Янков стана единственият българин, пробил до същинската надпревара в паралелния гигантски слалом за Световната купа в Криница в първото състезание в алпийския сноуборд след олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Останалите ни трима участници в най-големия зимен форум - Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, отпаднаха в квалификациите в полския курорт.

36-годишният Янков даде 9-о време в пресявките и зае същото място в крайното класиране, след като отпадна още на 1/8-финалите от директните елиминации в Топ 16. Чепеларецът загуби гонката с швейцареца Дарио Кавизел с 16 стотни, след като беше принуден да кара по по-бавното синьо трасе.

Практически в цялата надпревара победители излизаха състезателите, избрали червеното трасе. За 1/4-финалите се класираха тези от Топ 8 на квалификациите, до 1/2-финалите стигнаха тези от Топ 4, във финала участваха двамата най-бързи, а победата извоюва бордистът с резултат №1 - Маурицио Бормолини (Италия). Втори се нареди Лий Санг-хо (Южна Корея), а трети - Арно Годе (Канада), който единствен спечели гонка по синята линия, изпреварвайки Тим Мастняк (Словения) в малкия финал.

И при жените беше същото, като единствената състезателка, която не спечели по червеното трасе, беше №4 от квалификациите Орели Моасан (Канада), която падна и не завърши своя 1/8-финал. Всички останали гонки бяха с предизвестен победител и на почетната стълбичка се качиха тези от Топ 3 в пресявките - първа е Цубаки Мики (Япония), втора остана олимпийската шампионка Зузана Мадерова (Чехия), а трета се нареди Рамона Терезия Хофмайстер (Германия).

Освен видимо неравностойните трасета, домакините имаха и сериозен технически проблем. Системата на старта няколко пъти се срина и отвори вратите, преди да е угаснала червената светлина. Това доведе до четири прекъсвания на състезанието и много нерви за участниците, някои от които бяха принудени да се пускат по два пъти.

ДРУГИТЕ ТРИМА БЪЛГАРИ

Най-голямото разочарование в българския отбор днес беше за бронзовия олимпийски медалист Тервел Замфиров, който остана на 5 стотни от място в Топ 16. 21-годишният софиянец постигна време от 1:06,73 мин., което му отреди 18-а позиция в квалификациите. Последен за 1/8-финалите се класира олимпийският шампион Бенямин Карл (Австрия) с 1:06,68 мин., но златният медалист от Милано Кортина 2026 отпадна още в I кръг на директните елиминации.

Третият ни олимпиец при мъжете Александър Кръшняк пък изобщо не се класира за II манш на пресявките, след като даде едва 35-о време в първия.

При дамите десетата от олимпиадата Малена Замфирова се нареди 25-а. 16-годишната софиянка постигна резултат от 1:13,10 мин. в квалификациите, а Топ 16 затвори Аннамари Данча (Украйна) с 1:12,59 мин.

В неделя предстои втори паралелен гигантски слалом за Световната купа в Криница.