Малена Замфирова отпадна на 1/8-финал в Кареца

Малена Замфирова единствена от всички български участници премина квалификациите на състезанията за Световната купа по сноуборд в паралелния гигантски слалом в Кареца (Ит).

16-годишната софиянка обаче допусна грешка още на третата врата в серията срещу украинката Аннамари Данча, изостана и, макар да успя да навакса малко, завърши 1.31 сек. след съперничката си. И тъй като Малена бе 11-а в квалификациите, това е и мястото ѝ в крайното класиране.

Победата в състезанието в крайна сметка спечели австрийката Забине Пайер, която във финала бе по-бърза с 36 стотни от полякинята Александра Крол-Валас.

В квалификациите при жените участва и ветеранката Теодора Пенчева (43 г.), тя обаче даде едва 49-о време и остана далеч от Топ 16, участващи в директните елиминации.

При мъжете пък всичките българи не се класираха за 1/8-финалите. Двукратният победител в Кареца (2015, 2024) Радослав Янков даде 23-о време, а веднага след него се нареди Александър Кръшняк. Кристиан Георгиев завърши 40-и, Тервел Замфиров - 46-и, а Петър Гергьовски финишира 57-и.

Победител в състезанието стана Роланд Фишналер (Ит), който на финала бе по-бърз от съотборника си Аарън Марч с едва 13 стотни от секундата.